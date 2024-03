FC 24: Neue Triple-Träume - So könnte Leverkusen ohne Abgänge spielen

FC 24: Bayer Leverkusen als Dreamteam

Leverkusen ist in dieser Saison auf Titelkurs - wie viel Trophäen werden es am Ende? In jedem Fall ist davon auszugehen, dass die Werkself ohne die großen Abgänge der letzten Jahre noch etwas dominanter sein könnte. Wir stellen das Bayer-Dreamteam in EA SPORTS FC 24 vor! kicker eSport/EA SPORTS (3)