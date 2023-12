FC 24: Neue Anstoßbug-Variante sorgt für Aufruhr

Eine neue Variante des Anstoßbugs sorgt in EA SPORTS FC 24 für Aufruhr. Auf X machte ein FUT-Spieler darauf aufmerksam.

Der Anstoßbug ist in FIFA respektive EA SPORTS FC 24 mittlerweile ein fester Begleiter der Reihe. Nachdem der Ball vom Mittelpunkt ins Spiel gebracht wird, ist die verteidigende KI häufig lethargisch. Deutlich müheloser kann also eine Offensivaktion durchgeführt werden, auch in FC 24.

Mit nur zwei Kontakten zum Strafraum

Auf X hat ein Nutzer nun einen Weg gefunden, mit gerade einmal zwei Ballkontakten schon in die Nähe des Strafraums zu kommen. Auf dem Kurznachrichtendienst zeigte "Jamie" in mehreren Clips, wie er den Trick sowohl in Division Rivals als auch Football Ultimate Team Champions ausführte. Der Schlüssel zum Erfolg? Der Player-Lock.

Damit wird die Kontrolle eines ballfernen Spielers übernommen, der sich in Position bringen kann. Mit diesem sprintete 'Jamie' in die Tiefe der gegnerischen Hälfte. Während der sich im Ballbesitz befindende Akteur nicht angegriffen wird, wartete dieser auf den richtigen Moment des Abspiels. Ist es dann soweit und der Ball hinter der letzten Linie angekommen, steht nur noch der Torhüter im Weg.

In den Kommentaren des Posts herrscht zum einen Erstaunen, zum anderen aber überwiegend Unverständnis. "Ich werde niemals verstehen, wie Menschen es genießen können, so etwas zu tun. Es ist ein Videospiel, warum versucht man, Glitches auszunutzen?", schreibt 'Not Anfernee Simons'. Ob und wann EA SPORTS mittels Patch dagegen vorgehen wird, ist unklar. Allerdings scheint es jedoch, als ob der Trick durchaus verteidigt werden kann. Schließlich dauert es eine Zeit, bis der Zielspieler hinter die letzte Abwehrreihe gelangt. In dieser Spanne könnte der passgebende Akteur attackiert werden. Es ist erdenklich, dass die Gegner aus den Clips einfach überrascht waren.

Weiteres Bug-Kapitel in FC 24

Seit mittlerweile mehr als zwei Monaten ist FC 24 draußen, den ersten Bug stellt diese Glitch-Variante jedoch nicht dar. Tatsächlich gab es schon etliche Fehler, die Spieler zu ihrem Vorteil nutzen konnten. Vor allem der "Trickster-Glitch" schlug hohe Wellen. Hatte ein Spieler den PlayStyle+ "Trickster", konnte sich dieser den Ball an den Fuß oder die Hand "heften". Dazu musste der "Catch a Spin"-Trick ausgeführt und im richtigen Moment abgebrochen werden. Mittlerweile ist dieser Bug aber behoben.

Schon damals plädierten FC-24-Profis, dass Nutzer dieses Bugs zumindest temporär gebannt werden. Daher ist nicht nur auf moralischer Ebene davon abzuraten, von Glitches Gebrauch zu machen. Es besteht auch immer das Risiko, seitens des Publishers bestraft zu werden.