FC 24: Nächster DFB-Härtetest - Österreichs beste Bundesliga-Karten

Christopher Trimmel - RAV - 1. FC Union Berlin - 77 GES

Wie Union Berlin allgemein kann auch der Kapitän der Köpenicker in der bisherigen Saison nicht an die Leistungen der letzten Jahre anknüpfen. In FC 24 wiederum kann Christopher Trimmels Basis-Objekt durch Physis (81) und Defensive (75) überzeugen. kicker eSport/EA SPORTS