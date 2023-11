FC 24: Nächster DFB-Bezwinger - Österreichs beste Bundesliga-Karten

FC 24: Österreichs beste Bundesliga-Goldkarten

Auf dem Rasen Österreich gegen Deutschland, an der Seite Ralf Rangnick gegen Julian Nagelsmann: Das Nachbarduell ging diesmal an die Alpenrepublik. Wir stellen euch die stärksten österreichischen Basis-Karten aus der Bundesliga in EA SPORTS FC 24 vor. kicker eSport/EA SPORTS