FC 24: Mit Title-Update 5 sollen Evolutions-Spieler ihre PlayStyles behalten

Title-Update 5 für FC 24 widmet sich unter anderem Evolutions-Spielern - und verlorenen PlayStyles. Allgemein fällt der nächste Patch deutlich kleiner aus als zuletzt. Welche Probleme will EA SPORTS lösen?

Rund 170 Punkte umfassten Title-Update 3 und Title-Update 4 zusammengerechnet. Der fünfte Patch für FC 24 fällt mit "nur" 27 Punkten dagegen fast schon schmal aus. Doch was steckt inhaltlich in Title-Update 5? Im Fokus stehen die Fixes, die in Football Ultimate Team (FUT) an Evolutions vorgenommen werden.

Zum einen behebt der Publisher einen Fehler, der entwickelten Spielerkarten "einige PlayStyles" entfernt. Zum anderen soll ein Stabilitätsproblem aus der Welt geschaffen werden, das beim Übergang vom Evolutions-Bildschirm zum Shop auftritt. Evolutions-Spieler im Kader können in FUT derzeit zudem den Matchstart erschweren. Auch das soll repariert werden.

EA widmet sich den Flanken mit "Harter Ball"

Bezüglich des Gameplays nimmt EA SPORTS drei Anpassungen vor. Die Geschwindigkeit von Flachpässen aus "extremem Winkeln" wird leicht reduziert. Ebenfalls verringert wird die potenzielle Genauigkeit von Flanken, die von Spielern mit den PlayStyles "Harter Ball" oder "Harter Ball+" geschlagen werden. Außerdem sollen die Reaktionen der Torhüter bei Schüssen auf den kurzen Pfosten verbessert werden.

Die Fehlerbehebungen zum Gameplay betreffen unter anderem benutzergesteuerte Spieler, die sich unaufgefordert in Richtung Ball bewegen. Und solche, die das Spielgerät durch eine Stolper-Animation nach einem Tackling versehentlich zurückerobern. Darüber hinaus hat sich der Entwickler etwa mit Roten Karten für Keeper beschäftigt, die den Team-Management-Bildschirm außer Gefecht setzen.

Ausdauer-Regeneration im Karrieremodus

Im Karrieremodus wurde für Manager die Ausdauer der Akteure angegangen, die sich nach Länderspielen teils nicht regenerierte. In den Profikarrieren wiederum ist das Spieler-Widget gelegentlich auf dem Tutorial-Bildschirm zu sehen. Darüber hinaus können dieselben oder ähnliche Ziele gleichzeitig aktiv sein. Abschließend kümmert sich EA SPORTS auch hier um nicht näher benannte Stabilitätsprobleme.

Diese will der Publisher auch in Clubs beheben - dort treten sie manchmal auf, wenn Skill-Spiele abgeschlossen werden. In VOLTA hingegen nimmt sich EA SPORTS eines Anzeigefehlers während Foot-Golf-Arcade-Partien an. Zudem werden wie üblich Trikots, Jubel, Übertragungspakete, Bälle und mehr angepasst. Title-Update 5 ist bislang inklusive der Inhalte nur angekündigt, dürfte aber in den nächsten Stunden oder Tagen zum Download für FC 24 freigegeben werden.

Vollständige Patch-Notes zu Title-Update 3

Ultimate Team

Folgende Probleme wurden behoben:

Stabilitätsprobleme wurden behoben, die beim Betreten des Shops über einen Evolutions-Bildschirm auftraten.

In einigen Szenarien konnten Evolutions-Objekte, die sich weiterentwickeln, unbeabsichtigt einige Spielstile verlieren. Betroffene Objekte sollten ihre richtigen Spielstile wieder haben.

Stabilitätsprobleme wurden behoben, die auftreten konnten, wenn versucht wurde, ein Spiel mit Evolutions-Objekten im Kader zu starten.

Gameplay

Es wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Die Geschwindigkeit von Flachpässen, die aus extremen Winkeln gespielt werden, wurde leicht reduziert.

Die potenzielle Genauigkeit von Flanken, die von Spielern mit den Spielstilen "Harter Pass" und "Harter Pass+" geschlagen werden, wurde reduziert.

Die Reaktionen der Torhüter auf Schüsse, die auf ihr nahes Toreck zielten, wurden verbessert.

Es wurden folgende Probleme behoben:

In einigen Fällen konnten benutzerkontrollierte Spieler sich in Richtung des Ballwegs bewegen, ohne dass dies angefordert wurde.

Einige Spieler konnten den Ball nach einer Stolper-Animation durch ein Tackling unbeabsichtigt zurückgewinnen.

Kontextuelle Swerve-Pässe konnten von Spielern ohne die Spielstile "Entscheidender Pass", "Entscheidender Pass+", "Angeschnittener Schuss" und "Angeschnittener Schuss+" ausgeführt werden.

In einigen Fällen konnte die Ausführung einer Flanke dazu führen, dass der Spieler über den Ball stieg, anstatt mit dem Fuß, der der Außenlinie am nächsten ist, zu flanken.

Torhüter verwendeten in einigen Fällen nicht die beabsichtigte Stärke, um den Ball abzulenken.

Ein Pass beim ersten Versuch konnte unbeabsichtigt angefordert werden, wenn der Player-Lock aktiviert wurde.

Nach einer Roten Karte für den Torhüter konnte der Team-Management-Bildschirm nicht mehr aufrufbar sein.

In einigen Situationen wurden die Anlauf-Animationen bei Standardsituationen nicht korrekt abgespielt.

Spieler, die das Spielfeld von außerhalb betraten, konnten manchmal durch andere Spieler hindurchgehen.

Karrieremodus

Folgende Probleme wurden behoben:

In einigen Fällen regenerierten Spieler ihre Ausdauer nach Länderspielen in der Manager-Karriere nicht.

Im Spieler-Karrieremodus war das Spieler-Widget irrtümlicherweise auf einigen Tutorial-Bildschirmen vorhanden.

Im Spieler-Karrieremodus konnten doppelte oder ähnliche Ziele unbeabsichtigt gleichzeitig vorkommen.

Es wurden Stabilitätsprobleme behoben, die auftreten konnten.

Clubs

Ein Problem wurde behoben:

Stabilitätsprobleme, die auftreten konnten, wenn ein Skill-Spiel abgeschlossen wurde, wurde behoben.

VOLTA

Ein Problem wurde behoben:

Während des Foot-Golf-Arcade-Spiels wurde die Anzeige des Timers nicht korrekt dargestellt.

Allgemein, Audio und Video

Es wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Einige UI-Elemente, Trikots, Jubel, Audios, Übertragungspakete, Bälle, Abzeichen, Reaktionen und Werbebanden wurden aktualisiert.

Stabilitätsprobleme wurden behoben.

[Nur für die Switch] Vorkommnisse von falschen Tastenbelegungen und Konflikten wurden behoben.