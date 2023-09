FC 24: Mit der Spielvorbereitung den Gegner schon vor Anpfiff besiegen

Mit neuen Möglichkeiten in der Spielvorbereitung könnt ihr euch auf euren Gegner in FC 24 besser einstellen. Zwar fehlen wichtige Details in der Analyse, trotzdem könnt ihr Vorteile für das virtuelle Grün gewinnen.

Vorbereitung ist die halbe Miete, um häufiger jubeln zu dürfen. kicker eSport