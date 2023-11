FC 24: Live-Trading mit Jan Bergmann - was ist neu in FUT?

Die neuesten Tipps rund um das Trading in Ultimate Team (FUT) von EA SPORTS FC 24. Host Jan Bergmann analysiert live im Stream den aktuellen Markt.

Die ersten Promos haben längst den Weg in EA SPORTS FC 24 gefunden - die nächsten stehen bereits in den Startlöchern. Entsprechend gibt es beim Trading in FUT einiges zu beachten. Live im Stream wird unser Host Jan 'GamingAlm' Bergmann "den aktuellen Markt angucken und analysieren". Was ist in den letzten Tagen passiert? Welche Schlüsse ziehen wir daraus und womit kann aktuell am besten Münzen verdient werden?

Events wie Centurions oder Trailblazers, Informs wie TOTW oder POTM und Live-Promos wie RTTK bestimmen das Geschehen auf dem Transfermarkt. Die Vielfalt an Spezialobjekten und Möglichkeiten, sie zu verpflichten, ist gewaltig. Wie ist mit den vielen Inhalten umzugehen? Wie kann der Überblick behalten werden? Bergmann hat die Antworten parat!

Holt euch im im Stream die Tipps, bringt eure Expertise ein oder stellt Fragen. Los geht's am morgigen Donnerstag - ausnahmsweise ab 20.30 Uhr - auf twitch.tv/kickeresport.

Der Streamplan für November. kicker eSport

