FC 24: Leaks zum TOTY - Sind diese Spieler im Team of the Year?

Die Community der Leaker scheint sich geeinigt zu haben: Das Team of the Year (TOTY) für FC 24 ist mutmaßlich bekannt. Welche elf Spieler sollen die herausragenden Spezialkarten für FUT erhalten?

'Fut Sheriff', 'FUTZone', 'Sahil' und wie sie nicht alle heißen: Die großen und meist vertrauenswürdigen FC-24-Leaker sind sich inzwischen einig. Das TOTY der Männer scheint nach dem abgeschlossenen Voting bereits bekannt zu sein. Elf übereinstimmende Namen geistern derzeit durch die sozialen Medien. Wir stellen euch die Leaks zum kommenden Team of the Year vor. Es gilt allerdings darauf hinzuweisen, dass die Informationen nicht offiziell von EA SPORTS stammen und daher auch nicht bestätigt sind.

Tor: Alisson soll Triple-Sieger und Rekord-Keeper ausstechen

Zwischen den Pfosten ist die Wahl der Community wohl auf Liverpools Alisson Becker gefallen. Der Brasilianer hat zweifelsohne ein starkes Jahr hinter sich. Beim Blick auf die Konkurrenz im TOTY-Voting ist die mutmaßliche Entscheidung der Fans dennoch etwas überraschend. Landsmann Ederson hat mit Manchester City immerhin das Triple geholt. DFB-Schlussmann Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona hat mit 26 Weißen Westen in der vergangenen Saison einen La-Liga-Rekord eingestellt.

TOTY-Torhüter im Leak:

Alisson Becker - FC Liverpool

Abwehr: Frimpong vertritt wohl die Bundesliga - als Einziger

Vor einigen Tagen hatten viele Leaker noch Trent Alexander-Arnold als Rechtsverteidiger im TOTY prophezeit. Die neuen Erkenntnisse weisen jedoch nicht auf den Engländer hin - sondern auf einen Bundesliga-Spieler: Jeremie Frimpong von Bayer Leverkusen. Der Niederländer hat sich sowohl in der Rückrunde der vergangenen Saison als auch in der Hinrunde der laufenden Spielzeit extrem torgefährlich präsentiert. Aktuell steht Frimpong in der Bundesliga bei fünf Toren und sieben Assists.

Das Linksverteidiger-Pendant zum Bayer-Profi soll Theo Hernandez werden. Der Franzose war 2023 einmal mehr eine der großen Stützen bei der AC Mailand. Rein sportlich hätte es aber Champions-League-Finalist Federico Dimarco von Inter Mailand eher verdient. Im defensiven TOTY-Zentrum wird es derweil wohl kaum Diskussionen geben: Ruben Dias hat mit den "Citizens" fast alle möglichen Titel abgeräumt. Virgil van Dijk ist unumstrittener Abwehrchef von Premier-League-Tabellenführer Liverpool - und in bestechender Form.

TOTY-Verteidiger im Leak:

Jeremie Frimpong - Bayer Leverkusen

Virgil van Dijk - FC Liverpool

Ruben Dias - Manchester City

Theo Hernandez - AC Mailand

Mittelfeld: ManCity-Duo und Real-Überflieger Bellingham

Im Mittelfeld wagt die FUT-Community offenbar keinerlei Experimente: Kevin De Bruyne ist quasi Dauergast im TOTY und schafft den Sprung wohl auch in FC 24. Der Belgier ist wie Teamkollege Dias Triple-Sieger, in der Saison 2022/23 gelangen ihm insgesamt 31 Vorlagen in Pflichtspielen auf Klubebene. Allein vier davon entfallen im Bewertungszeitraum auf die K.-o.-Phase der Königsklasse. Dass der 32-Jährige fast die gesamte Hinrunde 2023/24 verletzungsbedingt verpasste, scheint für die Fans keine große Rolle zu spielen.

Noch enger mit dem Champions-League-Titel der "Skyblues" verbunden ist der Name Rodri. Schließlich war es der Spanier, der in einem engen Endspiel gegen Inter Mailand (1:0) den entscheidenden Treffer erzielte. Abgerundet werden soll das Mittelfeld-Trio im TOTY laut Leaks durch den Ex-BVB-Profi Jude Bellingham. In der ersten Jahreshälfte 2023 führte der 20-Jährige Borussia Dortmund beinahe zur deutschen Meisterschaft. Nach seinem Wechsel zu Real Madrid überzeugt er bislang als Torjäger: 17 Mal traf er in 24 Pflichtspielen.

TOTY-Mittelfeldspieler im Leak:

Kevin De Bruyne - Manchester City

Rodri - Manchester City

Jude Bellingham - Real Madrid

Angriff: Ein letztes Mal Messi? Erste TOTY-Karte der MLS?

Auf seine Ehrungen mit dem Ballon d'Or und zum FIFA Weltfußballer des Jahres 2023 könnte für Lionel Messi wohl eine weitere TOTY-Aufnahme folgen. Die starke Rückrunde in Ligue 1 bei PSG und die Nachwehen der siegreichen WM 2022 in Katar scheinen den Fans zu genügen. Die Aussicht auf eine vielleicht letzte herausragende FUT-Karte des Argentiniers dürfte ebenfalls ihr Übriges dazu getan haben. Denn rein sportlich hätten für das Jahr 2023 etwa Harry Kane oder Mohamed Salah wohl die besseren Argumente.

An der Seite des Inter-Miami-Spielers, der mutmaßlich das erste TOTY-Objekt für die MLS verantworten wird, sollen Erling Haaland und Kylian Mbappé stehen. Der Norweger holte wie seine City-Teamkollegen das Triple und stellte in der Premier League auf Anhieb einen Torrekord auf. Mbappé wiederum erzielte 2023 in Europa laut UEFA-Angaben die meisten Tore für Verein und Nationalmannschaft (52) - gemeinsam mit Kane. Außer dem Bayern-Stürmer und Salah geht damit angeblich auch Cristiano Ronaldo leer aus. Oder?

TOTY-Angreifer im Leak:

Lionel Messi - Inter Miami

Erling Haaland - Manchester City

Kylian Mbappé - Paris St. Germain

Wer wird 12. Mann im TOTY?

Für den traditionellen 12. Mann im TOTY gibt es noch keine verlässlich erscheinenden Leaks. Offensichtliche Kandidaten sind die genannten Ronaldo, Kane, Salah, Alexander-Arnold, Ederson und Ter Stegen. Auch Triple- und DFB-Kapitän Ilkay Gündogan, der im Sommer von Manchester nach Barcelona wechselte, könnte eine Chance haben. Favorit wäre wohl CR7, der somit wie Messi seinen großen TOTY-Abschied erhalten könnte.

Und was ist mit den Frauen?

Vollständige und seriöse Leaks zum TOTY der Frauen, das für EA SPORTS FC 24 erstmals gewählt wurde, existieren noch nicht. Die ersten Namen sind durch 'Fut Sheriff' allerdings genannt worden: So sollen die beiden Barça-Spielerinnen Alexia Putellas und Aitana Bonmati zwei der drei Positionen im TOTY-Mittelfeld bekleiden. 'FUTZone' wiederum will bereits wissen, dass es die norwegische Stürmerin Caroline Graham Hansen - ebenfalls bei den Katalanen aktiv - in die finale Elf geschafft hat.