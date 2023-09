FC 24 Kickstart: 'Bono' coacht euch live ins neue Gameplay!

FC 24 neu und viele Fragen? 'Bono' hat die Antworten. Unser Taktik-Guru macht euch heute Abend fit. Seid dabei und verbessert euer Spiel.

"Da schlackern euren Gegnern die Ohren", kündigt 'Bono' an. kicker eSport

Der Start zum neuen FC 24 holpert. Wusstet ihr noch nicht? Ab morgen könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen, bis dahin findet ihr hier unsere Tests zu Gameplay, FUT und Karrieremodus.

Damit ihr zumindest auf der taktischen Seite und für eure Skills abgesichert seid, schicken wir heute ab 19.30 Uhr - quasi am FC-Vorabend - unseren Coach Alexander ‚Bono’ Rauch ins Rennen. Thema des Streams: Quickstart in EA SPORTS' neues Spiel.

Und 'Bono' hat sich viel vorgenommen. Hilfseinstellungen, Precision Passing und Shooting, PlayStyles, Advanced Defending, Standards, Freistöße und erste Taktiken - Alles kommt im Coaching auf den Tisch.

"Ich will für die Leute einen möglichst guten Einstieg schaffen", sagt Rauch. Es gehe besonders darum, sowohl den Umstieg für FIFA-Erfahrene zu erleichtern, als auch den Neueinstieg so gut wie möglich zu beginnen. "Ich werde all die Informationen geben, die man zum Start des neuen Fußballspiels gerne haben möchte", präzisiert der Coach.

Und 'Bono' ist ein Taktikfuchs, natürlich gibt es also auch erste Ideen, wie in FC 24 die Mannschaften eingestellt werden müssen und wie neue Tricks in neuen Situationen besonders gut funktionieren könnten.

Der letzte große Punkt, den Rauch auf der Agenda hat, ist "Responsiveness". Er meint aber nicht das Gameplay, sondern seine Interaktion mit dem Chat. Viel mehr noch als sonst will er heute Abend auf Fragen und Anmerkungen eingehen. Wer also live dabei ist, hat die Möglichkeit, seine ganz individuellen Fragen von unserem Coach beantwortet zu bekommen. Einschalten lohnt sich also. 19.30 Uhr twitch.tv/kickeresport.

Der Streamplan für September - wann läuft was? kicker eSport

Podcast Gleichberechtigung in EA SPORTS FC 24 und Köln In /gg Folge 30 reden wir über den Release von EA SPORTS FC 24, das Equal Esports Festival in Köln und das Ende der ESL Meisterschaft. alle Folgen