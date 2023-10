FC 24: Icons erstrahlen in neuem Glanz - Änderungen im Chemie-System

In FIFA 23 hatte EA SPORTS das Chemie-System für FIFA Ultimate Team (FUT) revolutioniert. In FC 24 gibt es nun Feintuning - zu eurem Vorteil.

Icons zählen seit ihrer Einführung zu den begehrtesten Karten in Ultimate Team. In FIFA 23 waren die Helden vergangener Tage aber nur schwer ins eigene Team zu integrieren. Schuld daran war das komplett neu aufgelegte Chemie-System, in dem die Legenden lediglich Spielern mit derselben Nation auf die Sprünge halfen. In Sachen Teamchemie zogen die neuen Hero-Items somit vorbei. Mit einer Anpassung hat EA SPORTS diese Lücke aber geschlossen und verleiht den Icons in FC 24 die Strahlkraft, die sie verdienen.

Um dies zu tun, spricht der Entwickler den Ikonen in FUT 24 nun auch Ligenpunkte zu - und zwar für jede Liga. Das bedeutet, dass beispielsweise Ronaldinho nicht nur die bekannten zwei Chemiepunkte für Brasilianer beisteuert, sondern auch noch einen Ligenpunkt für alle anderen Spieler im Team. Egal ob Premier League, Bundesliga oder Chinese Super League.

Im zweiten Anlauf: Icons ziehen mit Heroes gleich

Warum das für euch von Vorteil ist? Im Vergleich zu letztem Jahr sind in FC 24 auch Ikonen aus exotischeren Ländern plötzlich wieder interessant. In FIFA 23 bestand beispielsweise die Möglichkeit, dass ihr euch durch eine Legende wie Michael Essien entscheidender Chemiepunkte beraubt. Schließlich profitierten nur Ghanaer. In FC 24 könnt ihr den Mittelfeldmotor aber problemlos für einen Akteur einsetzen, deren Ligenpunkt für euer Konstrukt vonnöten ist. Schließlich bringt Essien diesen ebenso mit, ganz egal um welche Liga es geht.

Kurzum: Die weißen Spezialkarten werden im zweiten Anlauf zu gleichwertigen Gegenstücken der Heroes, die wiederum einen Nationenpunkt und zwei Ligenpunkte beisteuern.

Positionsmodifikatoren entfallen

Doch nicht nur die Icons erleichtern den Teambau. Auch hinsichtlich der Alternativpositionen hat EA SPORTS eine wichtige und spielerfreundliche Änderung implementiert: Die Positionsmodifikatoren entfallen. Diese benötigte man in FIFA 23 noch, um einen Spieler von seiner angestammten Position auf eine Alternativposition umzuschulen.

In FC 24 nehmen Items automatisch ihre Alternativposition ein, sobald ihr sie entsprechend platziert. Marcos Llorente von Atletico Madrid könnt ihr etwa einfach vom rechten Mittelfeld auf die Position des Rechtsverteidigers oder in die Mittelfeldzentrale ziehen, ohne Chemiepunkte zu verlieren oder ihn umformen zu müssen.

Frauen schließen Logik-Lücke

Darüber hinaus hat sich am Chemie-System in FUT 24 nichts Grundlegendes getan. Weiterhin gibt es maximal drei Chemiepunkte pro Spieler, die über eine Mindestanzahl an Items aus derselben Liga, demselben Verein oder derselben Nation erreicht werden können. Die entsprechenden Grenzwerte sind ebenfalls unverändert - wie auch eine vermeintliche Lücke in der Logik des Systems.

Betroffen sind dabei die Grenzwerte für Teampunkte. Zwei Spieler aus einem Verein braucht es laut Übersicht für einen Chemiepunkt, vier Akteure desselben Klubs bringen zwei Chemiepunkte und die vollen drei Zähler erhält man mit sieben Mannschaftskameraden. Letztes Jahr war der dritte Grenzwert faktisch noch überflüssig. Schließlich spielte jedes Item eines Klubs automatisch auch in derselben Liga. Vier Karten eines Vereins hätten somit für alle drei Chemiepunkte gereicht (zwei Punkte für vier Items derselben Mannschaft, ein Punkt für drei Items derselben Liga).

In FC 24 schließt sich diese Lücke nun durch die Einführung der Frauen-Mannschaften. Im Chemie-System wird nämlich zwischen Männer- und Frauen-Ligen unterschieden. Barcelonas Alexia Putellas und Pedri geben sich also einen Teampunkt, aber keinen Ligenpunkt. Peilt ihr ein gemischtes Team mit Männern und Frauen desselben Vereins an, braucht ihr daher tatsächlich sieben Items des entsprechenden Klubs, um alle Karten unabhängig von ihrer Nationalität und Liga auf volle Chemie zu bringen.

Klingt kompliziert und überwältigend? Keine Sorge, wir haben euch fünf Tipps für euer erstes FUT-Team zusammengestellt, damit euer Einstieg in FC 24 Ultimate Team gelingt.