FC 24: Icon-Zugabe zieht nächste Kompensation nach sich

Einigen FC-24-Spielern steht die nächste Kompensation ins Haus. EA SPORTS hat ein Icon-Pack fehlerhaft beschrieben.

FC-24-Spieler fassten sich am Sonntag einmal mehr an den Kopf. kicker eSport/EA SPORTS

EA SPORTS muss Teile seiner Spielerschaft ein weiteres Mal entschädigen. Diesmal schlich sich ein Fehler in eine Squad Building Challenge (SBC) ein, die der Entwickler am Sonntagabend in FC 24 Ultimate Team veröffentlichte. In dieser sollte laut ursprünglicher Beschreibung eine Icon in Basis-, Winter-Wildcard-, Centurions- oder TOTY-Ausführung enthalten sein.

Thunderstruck-Icons werden zur überraschenden Dreingabe

Tatsächlich aber waren auch Thunderstruck-Ikonen in dem Pack erhältlich, von denen in der SBC-Beschreibung zunächst nichts gestanden hatte. Erst nachdem Spieler die SBC abgeschlossen hatten und die Belohnung dafür im Ingame-Shop vorfanden, war für sie in der dortigen Pack-Beschreibung ersichtlich, dass sich der zusätzliche Kartentyp in die Auswahl geschlichen hatte.

"Die Beschreibung der 'Zugabe-Icon-Upgrade'-SBC war bisher inkorrekt und ist nun aktualisiert worden", twitterte der Account 'EA SPORTS FC Direct Communication' daher gegen 21.30 Uhr und kündigte Kompensationen an. Spieler, "die die SBC vor dem Update komplettiert und Belohnungen erhalten haben, die nicht der Beschreibung entsprachen", würden die kommenden Tage korrigierte Spielinhalte zugesprochen bekommen.

Solltet ihr die SBC am Sonntagabend also zeitnah nach Release abgeschlossen und eine Thunderstruck-Icon erhalten haben, dürft ihr euch voraussichtlich über zwei Ikonen zum Preis von einer freuen. Alle anderen Spieler, die indirekt durch die verfälschten Wahrscheinlichkeiten auf die gelisteten Icon-Typen ebenso betroffen sind, dürften der Erfahrung nach leer ausgehen.