FC 24: Heim-EM ab 6. Juni per Gratis-Update - was ist zu erwarten?

FC 24 erhält am 6. Juni den angekündigten Modus zur Europameisterschaft. Mit welchen neuen Inhalten ist anlässlich der Heim-EM zu rechnen? Wo muss EA SPORTS womöglich Abstriche machen?

Fans des realen und virtuellen Rasens können die Europameisterschaft 2024 nicht nur als Zuschauer verfolgen, sondern auch nachspielen. Oder besser gesagt: vorspielen. Denn das entsprechende Gratis-Update zieht schon am 6. Juni in EA SPORTS FC 24 ein und ist dem EM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland damit acht Tage voraus. Diesen Release-Termin verkündete der Entwickler am Dienstag, weitere Informationen zu den genauen Inhalten wurden nicht mitgeteilt.

Womit ist also anlässlich der Fußball-Großveranstaltung digital zu rechnen? Die EM erhält ihren eigenen Modus in FC 24, der Wettbewerb wird nachgebildet. Von der Gruppenphase bis ins Finale: Die Simulation dürfte den Turnierbaum originalgetreu widerspiegeln. Anhand des Modus zur Katar-WM 2022 in FIFA 23 sind außerdem einige Variationen zu erwarten: Bietet EA SPORTS erneut eine Live-Option, kann nach Turnierbeginn etwa an einem beliebigem Punkt eingestiegen werden - passend zum realen Verlauf.

Schnellspiele können voraussichtlich gegen die KI, lokal oder online ausgetragen werden. Darüber hinaus hatte der Publisher 2022 auch die Möglichkeit implementiert, Online-Turniere zu veranstalten. Eventuell können die Spieler ihre EM-Erfahrung sogar modifizieren und mit abweichenden Gruppen starten.

Wie authentisch werden die EURO-Kader?

Kleinere Zweifel bestehen noch hinsichtlich der Lizenzen für die Nationalmannschaften. Im regulären Paket von FC 24 fehlen einige Auswahlen, die bei der EM antreten werden - unter anderem der deutsche Gruppengegner Schweiz. Da die EURO 2024 an sich über die UEFA jedoch lizenziert ist, dürfte EA SPORTS auch die Rechte zur Abbildung aller teilnehmenden Nationalteams besitzen.

Doch wie authentisch werden diese im EM-Modus personell dargestellt? Die endgültigen Kader stehen in vielen Fällen - wie auch beim DFB - noch nicht fest. Mindestens vorläufige Auswahlen haben alle Nationen bereits bekannt gegeben, bindend sind diese aber nicht. Zudem ist fraglich, ob EA SPORTS bis zum 6. Juni die nötige Zeit hatte, diese teils erst kürzlich verkündeten Kader exakt nachzustellen.

Daher ist davon auszugehen, dass in den meisten virtuellen Nationalmannschaften einige Spieler zu finden sind, die es nicht zur Europameisterschaft schaffen - und im Umkehrschluss manch ein EM-Fahrer fehlt. EA SPORTS könnte Abhilfe schaffen, indem die Kader manuell anpassbar veröffentlicht werden - Sodass die FC-24-Spieler sich selbst ihre finalen Teams zusammenbauen können. Die Entwickler-Alternative wäre, ein Update zur Verfügung zu stellen, sobald personelle Klarheit herrscht.

Spezialkarten für EM-Fahrer - und Legenden

Außerhalb des EM-Modus wird der Entwickler die EURO 2024 höchstwahrscheinlich auch in Ultimate Team inhaltlich begleiten. Leaker kündigen eine FUT-Promo an, die sich mit dem Kontinentalwettbewerb beschäftigt. Verschiedene Arten von Spezialkarten sollen veröffentlicht werden - für aktuelle und ehemalige Profis. Dynamische Objekte zur "Road to Glory" erhalten voraussichtlich Upgrades, die von der Leistung der jeweiligen Nationalmannschaft des Spielers abhängen.

Dazu sollen Items unter dem Motto "Greatest of the Game" erscheinen, die entweder Icons oder Heroes verliehen werden. Das betrifft laut der Leaker nicht nur die EM in Europa, sondern auch die Copa America in Süd- und Nordamerika, die am 20. Juni beginnt. Erhältlich waren im Dezember bereits sechs FUT-Karten, die einen Vorgeschmack auf die EURO bieten sollten: Florian Wirtz, Federico Chiesa, Ousmane Dembelé, Virgil van Dijk, Jack Grealish und Alvaro Morata.