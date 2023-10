FC 24: Hegerberg-Comeback nach kuriosem Bug - aber noch nicht überall

Ada Hegerberg kann nach einem Bug der kuriosen Sorte laut EA SPORTS wieder für FUT-Partien in FC 24 eingesetzt werden. Der Fix des Entwicklers bringt allerdings noch Einschränkungen mit sich.

Sie ist (teilweise) wieder spielbar: Ada Hegerberg in Ultimate Team. kicker eSport/EA SPORTS

EA SPORTS hatte zu einem der kuriosesten Bugs der noch jungen Historie von EA SPORTS FC 24 Besserung gelobt - und nun eine neue Wasserstandsmeldung abgegeben. Die FUT-Goldkarte von Ada Hegerberg kann wieder verwendet werden. Vorerst allerdings nur in den Old-Gen-Versionen für PlayStation 4 und Xbox One sowie an der Nintendo Switch. Nutzer der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S müssen sich wohl weiterhin gedulden.

Die Norwegerin war kurz nach dem Release von FC 24 virtuell zur Spielverderberin geraten. Stand ihr Item im Kader, konnte die Partie nicht gestartet werden. Über den Fix hinaus hatte der Entwickler auch den FUT-Draft der betroffenen Spieler zurückgesetzt und ihnen einen Draft-Token zukommen lassen, mit dem sie kostenlos am Draft teilnehmen können. Üblicherweise kostet das 15.000 Münzen oder 300 FC Points.

Für die Stürmerin selbst hatte der Vorfall ebenfalls Konsequenzen: Sie wurde persönlich über die sozialen Medien angegriffen und teilte erhaltene Sprachnachrichten mit beleidigendem Inhalt.

Dabei hat die Spielerin von Olympique Lyon zum Start von FC 24 eines der stärksten Goldobjekte überhaupt bekommen. Das Overall-Rating beträgt 89 Punkte, Schuss (89) und Dribbling (86) fallen ebenfalls hervorragend aus. Schafft EA SPORTS es, das Problem vollständig zu beheben, können sich bald alle FUT-Spieler ein eigenes Bild von der Goldkarte machen.