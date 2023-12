FC 24: "Hat mit der eigentlichen Komplexität nichts zu tun" - das Fünferketten-Dilemma

Die Fünferkette kann in FC 24 Fluch oder Segen sein. Segen für den Spieler, Fluch für den Gegner. Das Problem: Die Formation spiegelt die eigentliche Komplexität im Spiel nicht wider - zudem gibt es wenige Mittel dagegen.

Klare Absprachen: Wer schiebt wann raus? Auf dem echten Rasen ist die Fünferkette durchaus komplex umzusetzen. Da im vorderen Bereich im Vergleich zur Viererkette weniger Spieler sind, gelangt der Gegner sehr nah an die eigene Gefahrenzone. Entsprechend wichtig sind innerhalb der Abwehrreihe klare Absprachen, wann wer rausschiebt. In EA SPORTS FC 24 sieht das anders aus.

Viele Gegentore? Fünferkette schafft Abhilfe

Wer vorher viele Gegentor kassiert hat und dann auf Fünferkette stellt, wird schnell erkennen: Die Null steht. Aber was für einen selbst wohltuend sein kann, ist für Gegner dieser Formation frustrierend. Denn die Fünferkette zu knacken, ist oft extrem mühsam.

"Das liegt vor allem an den Außenverteidigern und am generellen Aufbau in FC 24", erläutert Ex-eNationaltrainer Matthias 'STYLO' Hietsch gegenüber kicker eSport: "Bei einer Fünferkette bildet sich im Spiel zusätzlich zur letzten Reihe eine Viererlinie im Mittelfeld. Das Problem hierbei ist, wie schnell die Spieler von Angriff auf Defensive umschalten und ihre Positionen wieder einnehmen." Dementsprechend müsse man "erst mal den äußeren Mittelfeldspieler und dann den Außenverteidiger überspielen". Hat man das geschafft, "kommen obendrein noch die Innenverteidiger, die dann zu dritt im Zentrum stehen".

Weitere Vorteile geben der Fünferkette außerdem die zu FC 24 neu eingeführten PlayStyles. "Sobald ein Gegner Innenverteidiger aufstellt, die auch noch den Block-PlayStyle haben", könne man "nicht mal bei der kleinsten Lücke den Abschluss suchen, da dieser geblockt würde".

Nicht nur defensiv ein Volltreffer

Zwar klingt das danach, als beschränke sich die Fünferkette lediglich auf das Verteidigen. Doch dem ist nicht so. Beispielsweise in einem 5-2-2-1 gibt es "eine sehr ähnliche Aufteilung in der Angriffsreihe wie beim 4-3-2-1", erklärt 'STYLO': "Durch die beiden Außenverteidiger, die sehr breit stehen, kann man das Spiel nach vorne über außen problemlos aufziehen. Und falls ein Ball verloren geht, sind die Außenverteidiger wieder prompt hinten." EA SPORTS hatte das im Weihnachts-Update zwar abschwächen wollen, große Veränderungen sind bislang allerdings nicht erkennbar.

Generell ist für die Formation mit fünf Verteidigern kein großes Know-how nötig. Spieleranweisungen müssen nicht gegeben werden. "Trotzdem steht die Defensive sattelfest. Das hat mit der eigentlichen Komplexität, die auf dem echten Rasen vorherrscht, nichts zu tun", meint 'STYLO'. So wie die Fünferkette in FC 24 programmiert sei, "ist sie einfach unfair gegenüber anderen Formationen und dementsprechend auch vollkommen zurecht in offiziellen Wettbewerben gesperrt".

Das bedeutet aber auch, dass in Division Rivals oder der Weekend League immer noch zur Fünferkette gegriffen werden kann. Tipps, wie man das Bollwerk doch knacken könnte, verriet Mirza Jahic in einem Video auf X. "Entweder man spiegelt die Formation" oder gehe mit seiner Lieblingsausrichtung "ins Tiki-Taka. Oder - noch besser - man setzt auf Finesseschüsse". Vor allem diese seien es, "die die Fünferkette knacken können". Wichtig sei beim Tiki-Taka wiederum, dass das Team auch dafür ausgelegt ist.