FC 24: Haaland für das TOTY bestätigt?

Das Team of the Year steht bereits in den Startlöchern. Eine Position hat EA SPORTS vorab anscheinend bereits bestätigt.

Das Wahllokal ist geschlossen - seitdem heißt es warten und diskutieren. Wer kommt in das Team of the Year (TOTY) in EA SPORTS FC 24? Bezüglich des Stürmers gab es bei den eSportlern und Content Creatoren, die ihre Nominierungen teilten, keine zwei Meinungen: Erling Haaland.

Im vergangenen Jahr nicht in die elitäre Auswahl gekommen, dürfte sich dies in FC 24 ändern. Letzte Zweifel räumt der Publisher des Spiels nun wohl selbst aus. Denn im Vorfeld der Bekanntgabe des Teams veröffentlichte EA SPORTS einen Trailer, der das TOTY anteasern soll und gleichzeitig Haaland, der damit erstmals in der Mannschaft wäre, zu bestätigen scheint.

Zu sehen ist inmitten einer Winterlandschaft ein Stein, auf dem ein Symbol geprägt ist. Konkret: Haalands ikonischer Schneidersitz-Torjubel. Ein weiterer Hinweis verbirgt sich in den abschließenden Worten, in denen es heißt: Das "Team of the Year is aalmost here".

Rekord um Rekord

Dass der ehemalige Dortmunder dieses Jahr einen Platz im TOTY findet, ist aus sportlichen Gründen wenig verwunderlich. Seit seinem Wechsel zu Manchester City brilliert der norwegische Nationalspieler in der Premier League. Unter anderem brach der 23-Jährige den Torrekord der englischen Liga. Außerdem war sein Tor beim 1:1 gegen den FC Liverpool sein 50. Premier-League-Treffer im 48. Spiel. Damit verdrängte er Andy Cole von der Spitze dieses Rankings. Jener benötigte 65 Partien.

Offen bleibt, wer die zwei weiteren Stürmer-Positionen besetzen wird. Aus der Bundesliga stand Harry Kane zur Wahl, der sowohl bei Tottenham Hotspur aber auch jetzt beim FC Bayern München verlässlich traf beziehungsweise trifft. Für den Münchener wäre es zum TOTW die insgesamt dritte Spezialkarte mit Bezug auf seine sportlichen Leistungen. Beim Titel des Spieler des Monats wartet der Brite dagegen weiterhin auf eine Auszeichnung - auch im Dezember geht der 30-Jährige leer aus.