FC 24: Guirassy ist Bundesliga-POTM - und gleicht im Klub-Duell aus

Serhou Guirassy ist zum Spieler des Monats März der Bundesliga gewählt worden. Das bedeutet die zweite POTM-Karte in FC 24 für den VfB-Stürmer - im Vereinsduell zieht Stuttgart wieder mit Leverkusen gleich.

Wer die Auszeichnungen zum Player of the Month (POTM) in dieser Saison aufmerksam verfolgt hat, der konnte sich eigentlich schon denken, wer für März als Sieger aus dem Voting hervorgeht: Serhou Guirassy. Der Angreifer setzt eine konstante Rochade zwischen dem VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen fort. Acht POTM-Karten wurden für EA SPORTS FC 24 bislang vergeben - je vier davon holten die Schwaben und die Werkself. Dabei wechselten sich Profis beider Vereine als Wahlgewinner stets ab.

So folgt Guirassy auf Florian Wirtz, der Bundesliga-POTM für Februar geworden war. Der VfB-Angreifer hatte im Vormonat fünf Treffer in vier Partien erzielt - die meisten aller Spieler im deutschen Fußball-Oberhaus. Er setzte sich im Voting gegen namhafte Konkurrenz durch. Alejandro Grimaldo, Jamal Musiala, Xavi Simons, David Raum und Harry Kane gingen leer aus. Für den englischen Stürmer des FC Bayern ist es bereits die siebte POTM-Pleite seit dem Release von FC 24.

Die klar beste Guirassy-Karte in FC 24

Guirassy hingegen sichert sich schon die zweite entsprechende Spezialkarte für FUT 24, nachdem er im September 2023 erstmals triumphiert hatte. Sein neues POTM-Objekt fällt im Overall-Rating (88) um gleich vier Punkte besser aus als die Vorgänger-Version. Schuss (92) und Physis (91) knacken die 90er-Marke, Dribbling (89) und Tempo (88) bleiben nur knapp darunter. Im Vergleich zu Guirassys Gold-Item erhalten Weak Foot (4) und Skill-Moves (4) je einen Extra-Stern.

Zudem ist die POTM-Karte mit den beiden PlayStyles+ "Power-Kopfball" und "First Touch" ausgestattet. Um Guirassys bislang stärkste FUT-Variante in den eigenen Verein zu holen, muss eine Squad Building Challenge (SBC) abgeschlossen werden. Die Teambau-Herausforderung erfordert lediglich eine Mannschaft inklusive TOTW-Karte, Bundesliga-Objekt und durchschnittlicher Gesamtbewertung von mindestens 85. FUTBIN taxiert die SBC-Kosten derzeit auf rund 40.000 Münzen.

So attraktiv Guirassys neue POTM-Version auch für einige Spieler anmuten mag - seine beste Karte in FC 24 könnte noch kommen: Der Stuttgarter ist für das Voting zum Bundesliga-TOTS nominiert. Dank seiner 25 Saisontreffer dürfte er ordentliche Chancen haben, genügend Stimmen für eine Aufnahme zu erhalten. Sollte Guirassy es tatsächlich ins TOTS schaffen, wartet wohl ein Spezialobjekt mit einem Overall-Rating im mittleren 90er-Segment auf ihn und die FUT-Fans.