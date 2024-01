FC 24: Große FUT-Premiere - das erste Frauen-TOTY der Geschichte

FC 24: Erstes Frauen-TOTY der FUT-Historie

EA SPORTS hat das allererste Frauen-TOTY in der Geschichte der Fußball-Simulation verkündet. Die drei Stürmerinnen-Items sind schon ab 19 Uhr in FUT. Trotz verkorkster WM hat es sogar eine deutsche Nationalspielerin ins Team of the Year geschafft. Wer ist alles dabei? kicker eSport/EA SPORTS