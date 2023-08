FC 24: gamescom-Besucher gehen leer aus - warum verzichtet EA?

Mit EA SPORTS FC 24 wird nach der FIFA-Trennung ein Neustart gewagt. Der Entwickler sieht jedoch von Präsenz auf der gamescom 2023 ab. Welche Gründe könnte der Verzicht auf dieses Publikum haben?

Der frühere gamescom-Stammgast EA hat auch 2023 keinen Stand auf der Messe in Köln - es ist das vierte Jahr in Folge. War die Abwesenheit des Videospiel-Giganten zu den digitalen Ausgaben 2020 und 2021 noch durch Corona und die generelle Umstellung zu erklären, fallen diese Ansätze inzwischen weg. Dabei ist öffentliche Aufmerksamkeit gerade aktuell wichtig. Mit EA SPORTS FC 24 erscheint Ende September die erste hauseigene Fußball-Simulation der Post-FIFA-Ära.

Der Entwickler ist sich seiner Aufgabe, diese Veränderung zu kommunizieren, offenbar bewusst. kicker eSport ist 2023 bereits auf drei Promo-Veranstaltungen eingeladen worden. Zuletzt hatte EA SPORTS eine ordentliche Stange Geld in die Hand genommen, um mehr als 100 Medienvertreter und Content Creator zum Reveal-Event nach Amsterdam anreisen zu lassen. Die PR-Maschinerie läuft auf Hochtouren - die gamescom ist aber kein Schritt im Plan.

gamescom rentiert sich für EA wohl nicht mehr

Dieses Jahr hat der Publisher im Vorfeld noch nicht mal offiziell bekannt gegeben, nicht in Köln vertreten zu sein. Die Öffentlichkeit wurde nicht informiert, musste sich nach immer länger ausbleibender Bestätigung ihren Teil denken. EA SPORTS scheint die bisherigen FIFA- und plangemäß zukünftigen FC-24-Spieler anderweitig erreichen zu wollen. Dabei wird die gamescom 2023 laut Prognose "die größte, internationalste und vielfältigste gamescom aller Zeiten".

Diesen Ausblick wagte Felix Falk - Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche e.V. - am Donnerstag gegenüber kicker eSport. Die gamescom "lebe" ihm zufolge "so stark wie nie zuvor". Festzuhalten gilt aber: EA SPORTS würde wohl nicht auf Köln verzichten, wäre eine Teilnahme in den internen Kalkulationen rentabel. Es ist anzunehmen, dass sich die Absagen der vergangenen Jahre kaum bis gar nicht negativ auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hatten.

Der Blick in die Zukunft fällt somit für Fans der gamescom und der EA-Titel ernüchternd aus. Eine baldige Rückkehr des Entwicklers nach Köln ist unwahrscheinlich. EA ist mit dieser Herangehensweise im Übrigen nicht allein: Auch Sony, 2K Games oder THQ Nordic bleiben der Messe 2023 fern. Ob sich ein genereller Trend weg von den AAA-Anbietern und hin zu kleineren Studios abzeichnet, wird die Zukunft zeigen. Der eine oder andere Gamer wird enttäuscht worden sein.