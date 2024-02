FC 24: Future-Stars-Icons - Legenden vor dem Durchbruch

Kelly Smith - ST - 91 GES

Was Thierry Henry oder Ian Wright für die Männer des FC Arsenal sind, ist Kelly Smith für die Frauen der Gunners. Trotz mehrerer Stationen in den USA zählt die Angreiferin zu den Aushängeschildern des Arsenal WFC, in dessen Diensten sie sich Mitte der Neunziger auch in die Nationalelf der Lionesses spielte. kicker eSport/EA SPORTS