FC 24: FUT-Gleichstellung? Worin EA Frauen besser macht - und worin nicht

Der Early Access von FC 24 ermöglicht derzeit erste Erfahrungen mit Football Ultimate Team (FUT) - und mit den neuen Frauen im Modus. Sind die virtuellen Spielerinnen konkurrenzfähig integriert worden?

2, 5 und 7. Das sind die Top-10-Positionen, die in der offiziellen Spielerwerte-Datenbank zu EA SPORTS FC 24 von Frauen eingenommen werden. Akkurat sind die Platzierungen nicht wirklich, da etwa Alexia Putellas als Zweite wie Kylian Mbappé auf der Eins je 91 Punkte im Overall-Rating aufweist. Unter den zwölf Goldkarten mit einer Gesamtbewertung von mindestens 90 befinden sich vier Spielerinnen - ein Drittel der Spitze also.

Das Gesamtverhältnis von Frauen zu Männern in FC 24 beträgt 1.501 zu 16.169, demnach nicht mal ein Zehntel. Sind die weiblichen Profis ganz oben also überrepräsentiert? Dagegen spricht die Tatsache, dass EA SPORTS deutlich weniger Damen-Ligen als Herren-Ligen lizenzieren konnte. Und vor allem: die stärksten. Entsprechend sind auch fast nur die besten Frauen-Teams und die besten Spielerinnen vertreten.

Bei den Männern kann der Entwickler ein wesentlich größeres Portfolio an Ligen-Lizenzen aufweisen. Was im Verhältnis deutlich mehr schwächer bewertete Spieler in FUT spült. Wenn überhaupt könnte man also von einer Unterrepräsentation der Damen bei vier zu acht Goldkarten in den Top 12 sprechen. Allerdings weiß jeder erfahrene FIFA-Spieler: Overall-Ratings sind in vielen Fällen ohnehin überbewertet.

Oft kann nur Putellas halbwegs mithalten

Beim Blick auf die sechs Grundwerte ergibt sich ein genaueres Bild. Im Tempo-Ranking belegen die ersten Spielerinnen mit Trinity Rodman, Delphine Cascarino und Rosemonde Kouassi (je 94) einen geteilten siebten Platz. An der Spitze thront Mbappé (97), es folgen fünf weitere Herren. Auch der Schuss ist auf dem Treppchen Männersache: Erling Haaland, Harry Kane (je 93) und Robert Lewandowski (91) übertreffen Putellas (90).

Die Spanierin spielt auf dem virtuellen Papier die zweitbesten Pässe (91), muss sich Kevin De Bruyne (94) aber deutlich geschlagen geben. Bezüglich des Dribblings ist es wieder Putellas, die den besten Wert einer Frau erhalten hat: 92. Lionel Messi (94) und Neymar (93) sind ihr in FC 24 dahingehend aber ein Stück voraus. Die erste - geteilte - weibliche Spitzenposition holt eine Deutsche. Ausgerechnet mit ihrer digitalen Physis.

Defensive Dominanz zweier Spielerinnen

Lena Oberdorf hat von EA SPORTS 89 Punkte verliehen bekommen. Und damit ebenso viele wie die vier besten männlichen Berufskollegen dieser Kategorie. Besonders die Physis steht bei Kritikern der Frauen-Integration in FUT im Fokus. Viele Fans empfinden es als unrealistisch, dass der Publisher das Attribut für Spieler und Spielerinnen ähnlich stark bewertet. Der hatte das gegenüber kicker eSport bereits erklärt.

Es gibt aber auch einen Grundwert, in dem zwei virtuelle Frauen alle Männer ausstechen: die Defensive. Die französische Kapitänin Wendie Renard (91) und die Spanierin Mapi Leon (90) belegen die Plätze eins und zwei. Nur eines von sechs Hauptattributen also, in dem Spielerinnen die Nase vorn haben. Kleiner Trost: Drei 90+-Werte auf der Goldkarte haben mit Putellas und Mbappé eine Frau und ein Mann erhalten. Immerhin hier herrscht Gleichstellung.