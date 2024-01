FC 24: Fehler im System? So holt ihr euch zwei PlayStyles+

FUT Evolutions sollen unattraktive Karten spielbarer machen. Aktuell gelingt damit aber noch mehr. Die Items können zu den ersten ihrer Art in FC 24 werden.

Möglich macht dies ein bestimmter Trick beim Erhalten der finalen Belohnungen einer Evolution. Das geschieht nämlich nicht etwa automatisiert, sondern muss manuell durchgeführt werden. Habt ihr die Aufgaben absolviert, müsst ihr im Evolutions-Menü eures FUT-Vereins die laufende Evolution auswählen und per Knopfdruck das resultierende Upgrade anfordern, damit die Karte verbessert wird.

Weniger ist mehr

Bestätigt ihr das endgültige Upgrade nicht, bleibt eure entwickelte Karte auf dem vorletzten Level der Evolution stehen - und genau hier haben Spieler in den vergangenen Tagen einen Weg gefunden, die Items effektiver aufzuwerten. Verzichtet ihr bei einer Evolution darauf, die letzte Verbesserung anzufordern und lasst diese auslaufen, könnt ihr das teilweise weiterentwickelte Item in einer zweiten Evolution verwenden, deren Rahmenbedingungen es erfüllt.

Was aus den doppelten Evolutions resultiert, ist je nach gewähltem Profi nicht nur eine besonders starke Karte, sondern kann zu einem echten Novum werden. Ihr könnt dadurch nämlich aus jedem beliebigen Akteur ein Item machen, das über mehrere PlayStyles+ verfügt, die in FC 24 gleichbedeutend mit extrem starken Eigenschaften sind.

Der Weg zum zweiten PlayStyle+

Wählt hierzu einen beliebigen Spieler aus und verwendet ihn in einer Evolution, deren letzte Stufe einen PlayStyle+ verspricht. Absolviert dann alle nötigen Aufgaben, aber verzichtet auf die Bestätigung des finalen Upgrades. Anschließend wartet ihr, bis die erste Evolution ausläuft. Ist sie aus eurem Evolutions-Bereich in eurem Verein verschwunden, könnt ihr den teilweise entwickelten Profi in eine zweite Evolution befördern, die einen weiteren PlayStyle+ verspricht. Schließt die zweite Evolution komplett ab und sichert euch so den zweiten PlayStyle+.

Als Beispiele der extra starken Evolutions kursieren in den sozialen Medien derzeit Optionen mit Arsenal-Verteidiger William Saliba und Barcelonas Joao Cancelo. Deren Entwicklungspfade sind allerdings nicht mehr verfügbar. Jedoch könnt ihr mit identischem Muster auch andere Evolutions miteinander kombinieren - jedoch auf eigene Gefahr. Es könnte genauso gut sein, dass hier einer von EA SPORTS' diversen Bugs vorliegt, der alsbald behoben wird.