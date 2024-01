FC 24: Euer Deich gegen die Evolutions-Flut

Die Anzahl der verfügbaren Evolutions in FC 24 kann fast überfordernd wirken. Mit einem kleinen Helfer bewahrt ihr dennoch den Überblick über eure laufenden Entwicklungen und potenziellen Optionen.

Eine erfolgreiche FUT-Saison einzig mit Karten des eigenen Lieblingsvereins? Das schien in den letzten Jahren lediglich für Fans internationaler Topklubs möglich. Dank FUT Evolutions können in EA SPORTS FC 24 aber auch Spieler von weniger prominenten Klubs zu echten Alternativen heranentwickelt werden. Einziges Problem: Um schwächere Karten auf ein konkurrenzfähiges Level zu heben, bedarf es oftmals mehrerer Evolutions - und das birgt Probleme. Denn immer wieder kann es vorkommen, dass Items durch das Absolvieren einer ersten Evolution nicht mehr die Rahmenbedingungen einer zweiten Evolution erfüllen.

Gegen solche Ärgernisse kann euch die Website "FUT.gg" helfen. Die Plattform ist vergleichbar mit der führenden FUT-Datenbank FUTBIN, die wir euch im Zuge unserer FUT-Hacks vorgestellt haben. In Sachen Evolutions hat FUT.gg jedoch die Nase vorn und dürfte für jedem ambitionierten Entwickler einen Blick wert sein!

Alle Informationen auf einen Blick

Das liegt zum einen an der übersichtlichen Aufbereitung der zahlreichen Entwicklungspfade diverser Karten. Öffnet ihr auf FUT.gg ein Spielerprofil, findet ihr unter dem Punkt "Evolutions" alle Pfade, die jemals für die Karte in Frage gekommen wären. Darunter auch solche, die nicht mehr verfügbar sind. Der simple, aber effektive organisatorische Kniff: An erster Stelle wird euch der beste aller derzeit möglichen Wege angezeigt. So müsst ihr euch nicht durch Seiten alter Evolutions-Ketten arbeiten, die gar nicht aktuell sind.

Richtig interessant wird es allerdings, wenn ihr im Hauptmenü der Seite auf "Evolutions" klickt. Dort werden euch auf einen Blick alle Evolutions aufgelistet - Boni inklusive. Zudem könnt ihr mit dem Unterpunkt "Evolutions Players" eure Suche nach einer gewinnbringenden Entwicklung umdrehen. Anstatt also einen Spieler in eurem Kader auszuwählen und zu prüfen, welche Wege er beschreiten könnte, entscheidet ihr euch zunächst für eine Evolution, die euch helfen könnte.

Mit den richtigen Filtern zum Traumstürmer?

Wollt ihr etwa einen abschlussstarken Flügelspieler, lohnt sich derzeit die Evolution "In die Mitte ziehen". Um herauszufinden, welche Spieler sich dafür besonders eignen, wählt ihr die entsprechende Entwicklung als Filter aus. Nun habt ihr mehrere Optionen. Entweder ihr gebt an, keine kombinierten Evolutions nutzen zu wollen. Dann werden euch ausschließlich Spieler angezeigt, die nur mit eurer ausgewählten Entwicklungsmöglichkeit verbessert worden sind.

Alternativ könnt ihr aber auch weitere, derzeit aktive Evolutions in den Filtern auswählen. Beispielsweise "Moment mal", "Finisher" oder "Entwicklungsschub". Tut ihr dies, könnt ihr entscheiden, ob euch einerseits Spieler angezeigt werden solle, die eine beliebige Kombination der ausgewählten Evolutions durchlaufen können. Andererseits steht es euch frei, Akteure zu suchen, die alle der ausgewählten Entwicklungen nacheinander absolvieren können. Wählt ihr dann euren Wunschspieler aus, wird euch aufgelistet, in welcher Reihenfolge ihr vorgehen müsst, um das angepeilte Ergebnis herzustellen.

Zu guter Letzt besteht bei FUT.gg die Chance, bestehenden Evolutions und Spieler verwalten, die ihr gerne entwickeln würdet. Dies geht unter den Unterpunkten "My Evolutions" und "My Evolution Watchlist". Hier behaltet ihr nicht nur einen Überblick über eure laufenden Entwicklungen, sondern könnt auf eurer Wunschliste binnen weniger Augenblicke erkennen, ob einer eurer gelisteten Spieler in eine neue Evolution passt. Allerdings handelt es sich dabei um eine Beta-Funktion und ihr müsst euch dafür bei der Seite anmelden. Einen Versuch ist es aber allemal wert.