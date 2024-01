FC 24: Erstes Frauen-TOTY - alle Bundesliga-Kandidatinnen

FC 24: Frauen-TOTY - Bundesliga-Kandidatinnen

Zum allerersten Mal lässt EA SPORTS in FC 24 auch ein Team of the Year der Frauen wählen. Die Bundesliga stellt zehn der insgesamt 61 Kandidatinnen - wir stellen die nominierten Spielerinnen aus dem deutschen Fußball-Oberhaus vor. kicker eSport/EA SPORTS