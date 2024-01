FC 24: Erste 99er-Karten dank FUT Evolutions möglich?

Eigentlich sollten derzeit die TOTY-Karten das Nonplusultra in EA SPORTS FC 24 darstellen. Ein Trick bei den FUT Evolutions befördert jedoch Bronze-Items an die Rating-Spitze.

Möglich macht den enormen Rating-Sprung ein Trick bei den Evolutions, der es Spielern bereits vor dem Team of the Year (TOTY) erlaubte, Karten mit zwei PlayStyles+ zu erspielen. Kurz nach Release der TOTY-Objekte, die Weltstars wie Erling Haaland, Jude Bellingham oder Virgil van Dijk zu einigen der am höchsten bewerteten und besten Items in FC 24 Ultimate Team machen, haben diverse User die Lücke im System bis ans Limit ausgereizt - und überflügeln die Topspieler mit absoluten Nobodies.

From Zero to Hero: Bronze-Items machen TOTY Konkurrenz

Beispielhaft führt der etablierte FUT-Twitter-Account "EAFC 24 News" die mögliche Aufwertung mit Michel Adopo von Atalanta Bergamo vor. Die Standard-Variante des Franzosen ist lediglich mit einer 61 bewertet, was ihn zu einer Bronze-Karte macht. Durchlauft ihr jedoch die richtigen Evolutions in der korrekten Reihenfolge mit ihm, explodiert sein Gesamtrating auf bis zu 98 von maximal möglichen 99 Punkten. Damit zieht der Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung spielen kann, mal eben an allen TOTY-Karten auf seinen Positionen vorbei.

Der entscheidende Trick ist, gewisse Aufgaben einiger Evolutions auf dem Weg zur Topkarte zwar zu absolvieren, aber die dafür erhältlichen Upgrades nichts einzustreichen. Stattdessen lasst ihr die Evolution auslaufen und erhaltet eine nur teilweise verbesserte Karte. Dadurch verhindert ihr, dass euer Spieler Limits überschreitet, die ihn von weiteren Evolutions ausschließen würden. Trickst ihr euch so durch mehrere Evolutions, ehe ihr eine der Entwicklungs-Möglichkeiten komplett abschließt, und holt euch dann das letzte Upgrade ab, erhaltet ihr zusätzlich alle zuvor erspielten Upgrades, die ihr habt auslaufen lassen.

Nobody wird zur 99er-Maschine

Die Folge sind fast lächerlich starke Karten, die es hinsichtlich der Werte tatsächlich mit den TOTY-Items aufnehmen können. Adopo erhält laut "EAFC 24 News" etwa 87 Tempo, 97 Passen, 96 Dribbeln , 98 Verteidigen und 99 Physis. Damit wäre der 24-Jährige auf dem Papier der wohl beste Abräumer im Spiel - noch vor dem TOTY-Item von ManCitys Strategen Rodri. Hierbei muss aber erwähnt werden, dass zahlreiche weitere Faktoren beeinflussen, wie sich ein Item im Spiel verhält. Arbeitsraten, Sprinttyp oder auch der Körpertyp sollten nicht unterschätzt werden. Gleichwertig sind die entwickelten Karten also nicht zwangsläufig. Wohl aber extrem hoch bewertet.

Noch krasser als bei Adopo fällt ein mögliches Upgrade laut dem Twitter-Account bei Ryan Howley vom Dundee FC aus. Ihr habt noch nie von dem Waliser gehört? Das könnte sich zumindest im Spiel künftig ändern. Schließlich stellt "EAFC 24 News" dem Mittelfeldspieler eine Explosion des Gesamtratings von 60 auf das Maximum von 99 in Aussicht. Möglichkeiten, die Wirkung zeigen. Sowohl Howley als auch Adopo sind derzeit auf dem Ingame-Markt vergriffen und nur höchst selten zum Maximalpreis zu kaufen.

Trader und Ex-Profi üben Kritik

Die extremen Rating-Steigerungen treffen nicht überall auf Gegenliebe. Unter einem Twitter-Post des Streamers 'SwepixTV', der eine alternative Evolution Adopos präsentierte, äußerte etwa Tim Schwartmann Kritik, den man in der FIFA-Szene besser als 'Tim Latka' kennt. Als "Unpopular Opinion" bezeichnet er seine Sichtweise, dass das Ausnutzen der Lücken im System "nichts mehr mit Evos" zu tun hätte und "Müll" sei. Zuspruch gibt es für den ehemaligen eSportler von Top-Trader 'Kai Kessler'.

Zudem muss erwähnt sein, dass ihr ein gewisses Risiko eingeht, wenn ihr euch der Mechanik bedient. Denn aufgrund der Wartezeiten, bis eine angefangene Evolution abläuft, ist unklar, ob sich die aufgezeigten Wege mit Adopo, Howley & Co. überhaupt beschreiten lassen. Schließlich könnte EA SPORTS jederzeit eingreifen und die mutmaßlich ungewollte Kombination mehrerer teilabsolvierter Evolutions unterbinden, bevor ihr am Ziel seid. Darüber hinaus ist unklar, ob dabei womöglich Strafen für das Ausnutzen der Lücke drohen. Handelt also auf eigene Gefahr.