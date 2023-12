FC 24: Erst Derby, dann Aufstieg? So könnte St. Pauli ohne Abgänge spielen

FC 24: FC St. Pauli als Dreamteam

Einige starke Spieler haben St. Pauli in den vergangenen Jahren verlassen, um sich im Fußball einen Namen zu machen - und sogar Nationalspieler zu werden. So könnten die Kiezkicker ohne die großen Abgänge in EA SPORTS FC 24 auflaufen. kicker eSport/EA SPORTS