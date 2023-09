"FC 24 erlaubt uns nicht länger unsere nachhaltige Existenz": NEO gibt Rückzug bekannt

Nach der Umstrukturierung des eSport-Circuits in EA SPORTS FC 24 zu Lasten der Organisationen zieht NEO Konsequenzen. Nach vier Jahren zieht sich das Team aus dem FC-24-eSport zurück.

Nach vier Jahren tritt NEO nicht mehr in FIFA beziehungsweise EA SPORTS FC an. NEO

2022 hat Noment est Omen (NEO) den Deutschen Einzelmeister in FIFA gestellt. Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, der mittlerweile bei FOKUS spielt, besiegte damals furios Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin. Etwas mehr als 365 Tage später ist für NEO im FC-24-eSport Schluss. Das gab die Organisation in einem Statement bekannt.

"Wir haben die Tiefen von Niederlagen und die Höhen von Siegen erlebt - über allem der Gewinn der Deutschen Einzelmeisterschaft. Heute geht unsere Reise zu Ende", leitet NEO ein. Der Grund? "EA SPORTS FC 24 erlaubt uns nicht länger unsere nachhaltige Existenz."

Neues eSport-System zu Lasten der Organisationen

Der Auslöser ist die neue Ausrichtung im eSport der Fußball-Simulation. Hinlänglich bekannt ist, dass die FIFA und EA SPORTS sich getrennt haben. Dadurch ist der Publisher nun für die Weltmeisterschaften verantwortlich und regelt dementsprechend auch die Qualifikationswege dorthin. Wie bisher verkündet wurde, mündet die eSport-Saison in FC 24 in der FC Pro World Championship. 32 Teilnehmerplätze sind für das Event zu ergattern.

Der Haken: 28 dieser Tickets werden über nationale Ligen vergeben - lediglich vier eSportler können sich über die FC Pro Open qualifizieren. Wer also in einer Organisation spielt oder sich gar als Free Agent den Weg zum Turnier bahnen will, hat künftig eine geringere Wahrscheinlichkeit, es in die Endrunde zu schaffen.

90 Prozent der Organisationen werden "das virtuelle Fußball-Schiff" verlassen

Der frühere DFB-Coach und nun ehemalige NEO-Content-Creator Benedikt 'Salz0r' Saltzer sagte nach Bekanntwerden der Strukturen: "Im Vorfeld wurde spekuliert, dass die FIFA EA zurückhalten würde, was eSport-Themen anbelangt. Aber leider bewahrheitet sich das Gegenteil. EA macht einen klaren Schritt zurück, seitdem sie die alleinige Macht besitzen."

"Um zu überleben, müssen alle Organisationen - selbst die Besten - Agenturen werden", meinte der marokkanische eSport-Coach Bassy 'BassyS' Saad und prognostizierte, dass 90 Prozent der Organisationen "das virtuelle Fußball-Schiff verlassen" werden. Auch IQONIC, das im letzten Jahr sensationell das Halbfinale im DFBe-Pokal erreichte, zog Konsequenzen aus der Entscheidung von EA SPORTS. Zwar noch nicht offiziell den Rückzug erklärt, wolle man sich aber Gedanken um die weitere Zukunft machen.

Betroffen vom Ausstieg NEOs aus dem FC-24-Kosmos sind zusätzlich zu 'Salz0r' auch Benedikt 'BeneCR7' Bauer, Michael 'MegaBit' Bittner, 'JuliusFGU', Julius 'Juli' Kühle und Lenard 'xLennyyy' Peters. Für Nomen est Omen soll es aber grundsätzlich weitergehen. So ist zumindest der Abschluss des Statements zu verstehen. Man solle gespannt bleiben, "was das Jahr 2024" für die Organisation "bereithält".