FC 24: Englands 20-Tore-Mann fehlt - kehrt er nächstes Jahr zurück?

20 Premier-League-Tore in 2022/23 und trotzdem kein Auftritt in EA SPORTS FC 24: Der zweittreffsicherste englische Stürmer der abgelaufenen Saison ist nicht zu spielen - er könnte 2024 aber zurückkehren.

Von seinen Landsmännern erzielte nur Harry Kane in der vergangenen Spielzeit mehr Premier-League-Treffer. Mit 20 erfolgreichen Abschlüssen sicherte sich Ivan Toney den dritten Platz in der Torjägerliste. Dabei steht er bei keinem der Schwergewichte auf der Insel unter Vertrag, sondern beim FC Brentford. Eine beachtliche Leistung also, die wahrscheinlich in einem Upgrade seines letztjährigen Ratings für EA SPORTS FC 24 gemündet wäre.

Stattdessen ist Toney überhaupt nicht im Spiel. Was der Realität entspricht. Denn auch auf dem realen Rasen spielt der Engländer derzeit keine Rolle. Sportliche Gründe hat das nicht: Der Angreifer ist von der FA im Mai 2023 für achte Monate gesperrt worden. Er hatte gegen die Wettregeln des englischen Fußballverbands verstoßen - gleich 262 Fälle wurden ihm vorgeworfen. Die Sperre gilt bis einschließlich des 16. Januar 2024, seit Kurzem darf er wieder trainieren.

Comeback-Option nach dem Jahreswechsel

EA SPORTS hatte Toney nach dem FA-Urteil zügig aus FIFA 23 entfernt, was in der Community durchaus auch für Kritik sorgte. Eine Rückkehr bleibt zum Release von FC 24 - anders als bei Mason Greenwood - aus. Allerdings stünde seiner Integration nach dem Ablauf der Sperre im Januar wohl nichts im Weg. Falls der Publisher bestrebt sein sollte, auch den aktuellen Geschehnissen im Laufe der Saison virtuell Rechnung zu tragen.

Anhand seiner Entwicklung im FIFA-23-Karrieremodus lässt sich auch erahnen, wohin es für Toneys Rating gehen könnte. Aus 77 Gesamtpunkten zum Start im vergangenen Herbst wurden bis Mai schließlich 80. Auch eine mögliche Goldkarte könnte in Football Ultimate Team (FUT) die 80er-Marke knacken. Andererseits wird er dann acht Monate keine Profi-Partie mehr absolviert haben. Vielleicht berücksichtigt EA SPORTS auch die fehlende Spielpraxis.