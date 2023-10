FC 24: Endlich wieder Meister? So könnte der BVB ohne Abgänge spielen

Bank: Mats Hummels - Borussia Dortmund - 83 GES

Auch für Mats Hummels reicht es nur für einen Platz auf der Bank. Das liegt an seinem Downgrade in FC 24 - gegenüber FIFA 23 verlor er einen Zähler in der Gesamtbewertung. Dafür hat er auf dem realen Rasen wieder einen Stammplatz beim BVB, stand zuletzt sechsmal in Folge in der Startelf. kicker eSport/EA SPORTS