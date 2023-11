FC 24: Eindhoven holt Weltmeister und eChampions-League-Sieger

Die PSV Eindhoven hat für FC 24 mächtig aufgerüstet. Dank einer Kooperation mit Team Gullit greifen Weltmeister 'ManuBachoore' und eChampions-League-Sieger 'EmreYilmaz' fortan für die Rot-Weißen zum Controller.

Sie haben die zwei wohl größten Einzelturniere in FIFA 23 gewonnen - und die PSV konnte beide verpflichten. Manuel 'ManuBachoore' Bachoore und Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz sind am Freitag als neue Vertreter von Eindhovens eSport-Abteilung vorgestellt worden. Damit avanciert der niederländische Verein automatisch zum Top-Favoriten auf den Titel in der eDivisie sowie etwaigen weiteren Teamwettbewerben in FC 24.

'EmreYilmaz' hatte sich Anfang Juni die europäische Krone gesichert. Der Niederländer setzte sich in der Finalrunde der eChampions League 2022/23 durch. Sein Landsmann und zukünftiger Teamkollege 'ManuBachoore' feierte rund anderthalb Monate später den größten Erfolg seiner eSport-Karriere: Er bezwang den Australier Mark 'Mark11' Zakhary im Finale des FIFAe World Cup und wurde Weltmeister.

"Wieder zu Hause!": Rückkehr für den Weltmeister

In FC 24 werden beide mit dem PSV-Wappen auf der Brust antreten. Möglich macht dies eine Kooperation zwischen Eindhoven und Team Gullit - der Organisation, bei der Bachoore und Yilmaz unter Vertrag stehen. Ergänzt wird der eSport-Kader des aktuellen niederländischen Tabellenführers vom realen Rasen durch Ali 'aaygun96' Aygün, der schon seit 2017 im Verein ist und 2021 die eDivisie gewinnen konnte.

Für 'ManuBachoore' ist eine Rückkehr: Der 18-Jährige hatte seine kompetitive Laufbahn einst bei der PSV begonnen. "Wieder zu Hause!", verkündet der Weltmeister auf X. "Ich bin zurück, wo alles angefangen hat. Ich freue mich darauf, erneut für Eindhoven zu spielen." Bachoore ist nicht nur amtierender FIFAe-World-Cup-, sondern auch eDivisie-Sieger. Mit Vitesse Arnheim holte er 2022 und 2023 zweimal in Folge den Titel.

Für 'EmreYilmaz' beginnt mit seinem Wechsel nach Eindhoven laut X-Post eine "neue Ära". Via Instagram meint der Gewinner der virtuellen Königsklasse in FIFA 23: "Ich möchte mich bei allen bei Team Gullit und PSV Eindhoven für das Vertrauen in uns bedanken. Ich kann es kaum erwarten, an die Arbeit zu gehen. Ich freue mich sehr auf diese Saison." Seinen neuen Mannschaftskameraden inkludierte er dabei gleich mit.