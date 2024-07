FC 24: EA SPORTS verteilt falsche Upgrades an England-Items

Mit einer gehörigen Portion Glück feierte England gegen die Slowakei den Einzug ins EM-Viertelfinale. In FC 24 gab es dafür gleich eine Reihe von Aufwertungen - die es jedoch nicht hätte geben dürfen.

England darf bisher als eine der Enttäuschungen der EM-Endrunde eingeordnet werden. Der mit Stars und Weltklassespielern gespickte Kader Gareth Southgates erfüllte in keiner der bisherigen vier Partien die Erwartungen von Fans und Presse. Auch im Achtelfinale gegen die Slowakei mogelten sich die Three Lions mehr zum 2:1-Sieg nach Verlängerung als sich das Weiterkommen durch einen überzeugenden Auftritt zu verdienen.

EA SPORTS schenkt England EM-Sieg

Auf dem realen Rasen somit durchaus mit Fortuna im Bunde, sorgte EA SPORTS wenige Stunden nach Abpfiff des englischen Achtelfinals direkt für den nächsten britischen Glücksgriff. Im Zuge der Upgrades, die diverse EM-Items in FC 24 erhalten, belohnte der Entwickler auch die "Path to Glory"-Objekte der Three Lions mit Verbesserungen - und griff damit ordentlich daneben. Schließlich haben die echten Profis die Bedingung für die Aufwertungen ihrer Items noch gar nicht erfüllt.

Eigentlich, so heißt es in der Beschreibung der "PTG"-Karten, sollen sich die Gesamtwertungen der Items nach dem ersten Sieg eines Teams um einen Punkt erhöhen. Das zweite Upgrade, in Form eines zusätzlichen PlayStyle+, steht planmäßig nach drei Siegen bei der Endrunde ins Haus. England, nach einem mageren 1:0 zum Auftakt gegen Serbien zweimal nicht über ein Unentschieden hinausgekommen, fuhr gegen die Slowakei allerdings erst seinen zweiten Turniersieg ein. FUT-Spieler staunten daher nicht schlecht, als am Montag die Items von Bukayo Saka oder Kyle Walker plötzlich mit vier statt der zuvor vergebenen drei PlayStyles+ daherkamen.

Das Netz nimmt es mit Humor

Die Reaktion auf den Schnitzer ließ natürlich nicht lange auf sich warten. "Ich kann es ihnen nicht einmal verdenken, Southgateball nicht zu schauen", nahm etwa Reddit-User 'justk4y' das Malheur mit Humor. Währenddessen diskutierten andere Kommentatoren unter einem entsprechenden Forenbeitrag schon darüber, wie EA SPORTS mit dem neuerlichen Ausrutscher umgehen werde.

Dabei handelt es sich durchaus um eine berechtigte Frage. Schließlich kann ein guter PlayStyle+ den Wert einer Karte beeinflussen. Gamer, die die fälschlicherweise verbesserte Version zu einem potenziell höheren Preis gekauft haben, könnten bei einer Korrektur des Entwicklers zurück auf drei PlayStyles+ somit einen Wertverlust erleiden.

Wie reagiert EA SPORTS?

Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens gibt es zu dem Fauxpas derzeit noch nicht. Allerdings lässt die Erfahrung vermuten, dass das fehlerhafte Upgrade bestehen bleibt. Bereits im Zuge des "Messi-Gate" und der fehlerhaften FUT-Champs-Belohnungen während des TOTS der Ligue 1 verzichtete EA SPORTS darauf, den bevorteilten Spielern ihre Items wieder abzunehmen.

Wahrscheinlicher scheint derweil, dass man in Vancouver nun ein ganz genaues Auge auf das Viertelfinale der Briten gegen die Schweiz am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) wirft. Schließlich würde es bei einem Halbfinaleinzug die nächste Verbesserung für die "PTG"-Objekte geben. Hier könnte EA SPORTS bei einem Sieg der Three Lions nachkorrigieren, indem nur die entsprechende Aufwertung für den Viertelfinalsieg stattfindet. Die bereits erhaltene Belohnung für den dritten Turniersieg bliebe dann aus. Ob Southgates Team das schafft, scheint ob der aktuellen Verfassung der Mannschaft jedoch zumindest fraglich.