FC 24: EA SPORTS reagiert auf Sarkic-Tod und pietätlose FUT-Profiteure

EA SPORTS hat in FC 24 auf den plötzlichen Tod des montenegrinischen Torhüters Matija Sarkic reagiert. Dabei musste der Entwickler einmal mehr eine Maßnahme gegen FUT-Spieler ohne Feingefühl ergreifen.

EA SPORTS hat in FC 24 auf den plötzlichen Tod von Matija Sarkic reagiert. EA SPORTS/IMAGO/Goal Sports Images

Nicht zum ersten Mal sah sich EA SPORTS jüngst gezwungen, in den Transfermarkt von Ultimate Team einzugreifen. Die Silber-Karte des am 15. Juni plötzlich gestorbenen Keepers Matija Sarkic stieg nach Bekanntwerden im Preis schnell von 200 auf bis 10.000 Münzen. Einige FUT-Spieler wollten sich eine goldene virtuelle Nase verdienen. Den pietätlosen Profiteuren gebietet EA SPORTS nun zumindest ein wenig Einhalt: Die Preisspanne von Sarkics Objekt wurde bei maximal 10.000 Coins fixiert.

Dass sich einige Mitglieder der FUT-Community am Tod eines Profis bereichern wollen, ist kein Einzelfall: Ähnlich war es in FC 24 schon bei Agyemang Diawusie oder in FIFA 22 bei Jordi Bongard passiert.

Sarkic aus virtuellem Milwall-Kader entfernt

Über die Anpassung des FUT-Transfermarkts hinaus entfernte EA SPORTS Sarkic in Karriere- und Anstoßmodus aus seinem Ex-Klub FC Milwall. Besagte Silber-Karte wurde zudem aus den Packs von Ultimate Team genommen. Der Publisher sei "bestürzt" über den Tod des Montenegriners und sprach "seiner Familie, dem FC Milwall und seinen Fans aus aller Welt" sein "aufrichtiges Mitgefühl" aus.

Sarkic, der nur wenige Tage vor seinem Ableben noch im Tor der Nationalmannschaft stand, sei laut des öffentlich-rechtlichen montenegrinischen Rundfunks RTCG am Morgen des 15. Juni gegen 6 Uhr aufgewacht und habe sich krank gefühlt. Freunde hätten einen Krankenwagen gerufen, Sarkic sei aber kurz darauf gestorben. Der ehemalige Torwart wurde nur 26 Jahre alt.