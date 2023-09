FC 24: "Dieses Gefühl hatte ich zuletzt in FIFA 19"

Die meisten bekannten Streamer und eSportler haben EA SPORTS FC 24 bereits anzocken können. Wie fällt ihr erster Eindruck vom Spiel aus?

Die FUT-Inklusion der Frauen um Sam Kerr ist in der Öffentlichkeit ein Thema. EA SPORTS

Einen großen öffentlichen Aufschlag hat EA SPORTS mit FC 24 in jedem Fall hingelegt. Etliche Videos, Artikel und Tests sind im Netz zu finden. Auf X (vormals Twitter) trendete "EA SPORTS FC 24" schon mehrfach über einen längeren Zeitraum. Doch bei all diesen Meinungen, Einschätzungen und Informationen: Welchen Ersteindruck hat die Szene eigentlich vom neuen Titel gewonnen?

Der zweifache deutsche FIFA-Meister Mirza Jahic hatte erst im Juni vom virtuellen Fußball verabschiedet. "Pure Leere" habe er bei FIFA 23 empfunden. FC 24 scheint diese allerdings zügig gefüllt zu haben. Pünktlich zum Early Access griff der frühere eSportler wieder zum Controller und betrat den digitalen Rasen. Sein frühes Fazit fiel alles andere als schlecht aus.

Ich war so drin in diesem Spiel, dass ich nicht mal auf die Uhr geschaut habe. Ich habe nicht gemerkt, dass schon die 90. Minute läuft." Mirza Jahic

Sichtlich überrascht war er nach dem Abpfiff seiner allerersten Partie in FC 24: "Ich war so drin in diesem Spiel, dass ich nicht mal auf die Uhr geschaut habe. Ich habe nicht gemerkt, dass schon die 90. Minute läuft." Gameplay und Spielgefühl haben ihm "gut gefallen", es sei "kurzweilig" gewesen und "super schnell vergangen". Er attestierte FC 24 "auf jeden Fall Potenzial".

Jahic lobte die "anspruchsvolleren Pässe" im Vergleich zu FIFA 23, äußerte aber auch Bedenken: "Ich bin da noch vorsichtig. Es war die letzten Jahre schon so, dass das Passen erst mal schwieriger war. Dann kam der erste Patch und alles war wieder Ping Pong." Besonderen Eindruck hinterlassen haben bei ihm vor allem die neuen Spielerinnen in Ultimate Team.

FUT: Frauen-Integration "überraschend gut gelungen"

"Wer mir am meisten aufgefallen sind im Spiel, sind die Damen. Deren Dribbling ist wirklich, wirklich krass", meinte Jahic. Auch Tim Latka kam schnell auf die Inklusion der Frauen in FUT zu sprechen: "Ihr wollt natürlich alle wissen: Wie spielen sich die Frauen denn im Vergleich zu den Männern?", sagte er in seinem ersten FC-24-Stream - und antwortete: "Ich finde das bisher überraschend gut gelungen."

Er kenne die Meinung einiger Fans, dass Frauen und Männer in Ultimate Team mit ähnlichen Werten auszustatten, unrealistisch sei. "Wenn du die Frauen schon in FUT integrierst, müssen sie auch spielbar sein. Ansonsten gibt es überhaupt keinen Grund dafür. Und bisher habe ich einen guten Eindruck", hielt der ehemalige Schalke-eSportler dagegen.

Die Abwehr ist nicht mehr so kompakt wie in den vergangenen Jahren, was dem Spiel eine neue Dynamik verleiht. Erhan 'Dr. Erhano' Kayman

Latkas größte Erkenntnis galt der Spielgeschwindigkeit: "Es fühlt sich zu Beginn erst mal ein bisschen langsamer an." Das sei "zum Start aber immer so", der Grund liege auf der Hand. "Wenn ihr in den letzten Tagen und Wochen noch FIFA 23 gespielt habt, dann bestimmt mit 99er-Karten. Es ist logisch, dass sich ein Thierry Henry mit 99 Tempo und 99 Schießen anders anfühlt als ein Diogo Jota mit 82 Tempo und 82 Schießen", erklärte er.

Erhan 'Dr. Erhano' Kayman hatte sein Hauptaugenmerk auf einer anderen Mechanik. "Die Abwehr ist nicht mehr so kompakt wie in den vergangenen Jahren, was dem Spiel eine neue Dynamik verleiht", schrieb der deutsche FIFA-Klubmeister von 2019 auf X. "Das Dribbling - insbesondere mit R1 - ist äußerst effektiv und schwer zu verteidigen, was für mich eine willkommene Herausforderung darstellt."

Skill-Moves und Flanken hält er für "gut ausbalanciert", die Pässe für "schneller und präziser". Er sei bislang durchaus zufrieden: "Dieses Gefühl hatte ich zuletzt in FIFA 19. Und es ist schön, dass es zurück ist." Doch auch 'Dr. Erhano' blickt nicht ohne Zweifel in die nähere Zukunft: "Es bleibt jedoch abzuwarten, wie die Entwickler das Spiel weiterhin gestalten werden. Ihr kennt ja EA und ihre Patches."