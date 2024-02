FC 24: Die Wege zur WM und eChampions League - Kritik aus Saudi-Arabien

EA SPORTS hat für ein wenig eSport-Transparenz gesorgt: Die detaillierte Verteilung der WM- und eChampions-League-Plätze in FC 24 für die nationalen Ligen ist offengelegt. Glücklich sind damit aber nicht alle.

"Die VBL war in den letzten Jahren immer eine der stärksten Ligen, wenn nicht gar die stärkste Liga weltweit, was den sportlichen Erfolg anbelangt", hatte Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga, kurz vor dem Saisonstart gesagt. Die Verteilung der WM- und eChampions-League-Plätze auf die nationalen eSport-Ligen unterstreicht diese These nun. Zwei direkte Tickets für die FC Pro World Championship sowie vier Fahrkarten für die virtuelle Königsklasse werden im VBL Grand Final ausgespielt.

Mehr Teilnehmer an beiden Wettbewerben gehen aus keiner anderen Spielklasse hervor. Hinsichtlich zweier WM-Plätze liegen ePremier League (England), LaLiga FC Pro (Spanien), eLigue 1 (Frankreich), eSerie A (Italien), eDivisie (Niederlande), eMLS (USA und Kanada) sowie eLibertadores (Lateinamerika) gleichauf. Bezüglich der europäischen eChampions League fallen amerikanische Wettbewerbe natürlich weg.

EA-SPORTS-Kritik aus Saudi-Arabien

Kleinere Ligen wie die eFirst League (Bulgarien) oder die Esporto A-Lyga (Litauen) erhalten einen Platz in der FC-24-Königsklasse. Die eSPL (Saudi-Arabien) oder die Ekstraklasa Games (Polen) bekamen wiederum ein direktes Ticket zur Einzel-WM. Besonders Anhänger des eSports aus dem Wüstenstaat zeigten sich teils unzufrieden mit der Verteilung. Der Tenor: Ein Land mit schon zwei FIFAe-Weltmeistern sollte nicht hinter Nordamerika, Italien & Co. zurückstehen.

In der Tat kamen mit Mossad Aldossary (2018) und Abdulaziz Alshehri (2015) bereits zwei Titelträger aus Saudi-Arabien - drei hat noch keine Nation hervorgebracht. Aussagekraft für die derzeitige Qualität der eSPL hat so ein Fakt jedoch nicht.

Manche saudi-arabische Kritiker hingegen gehen sogar so weit, EA SPORTS in den sozialen Medien "Rassismus" vorzuwerfen. Ändern wird dies an der Verteilung aber höchstwahrscheinlich nichts mehr.

Alle FC-Pro-Ligen auf einen Blick - die VBL als zweite von links oben. EA SPORTS

Über die direkte Qualifikation in den größeren Ligen hinaus werden zahlreiche Spielklassen auch mit Plätzen für die Play-Ins zur WM versehen. Darunter etwa die Malta BOV ePremier League (Malta), die Orange eLeague (Luxemburg) oder die ePrimera (Chile). Insgesamt 20 eSportler werden an der Vorausscheidung teilnehmen, die besten Acht unter ihnen qualifizieren sich letztlich für die FC Pro World Championship.