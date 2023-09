FC 24: DFB-Heldin und Teil von "Robbery" als neue Ikonen

Zum Abschluss des Rating-Reveals hat EA SPORTS acht neue Ikonen für FC 24 Ultimate Team (FUT) vorgestellt. Darunter die ersten Frauen-Ikonen samt DFB-Heldin. Bei den Herren ist ein Part von "Robbery" vertreten.

In Bälde ertönt der Startschuss für EA SPORTS FC 24. Nachdem fortlaufend die Ratings der Spieler bekannt wurden, präsentiert der Publisher insgesamt acht neue Ikonen. Fünf davon sind die ersten Frauen-Icons in der Fußball-Simulation von EA SPORTS.

Deutschlands Rekordnationalspielerin verpasst Spitze

Von 1994 bis 2011 trug sie das Shirt der deutschen Nationalmannschaft, erzielte 128 Tore in 218 Partien und wurde zweimal Weltmeisterin. Die Rede ist von Birgit Prinz, die als Ikone in FC 24 wohl nicht fehlen darf. In diesem Oktett erhält die gebürtige Frankfurterin sogar das dritthöchste Rating - eine 92. Bester Wert: der Abschluss. Dort bekommt Prinz 92 Punkte, aber auch ihre Physis (88) überzeugt. Komplettiert werden die ersten Frauen-Icons von Mia Hamm (93), Homare Sawa (91), Camille Abily (90) und Kelly Smith (89).

Bei den Herren kehrt einer in FUT zurück, der in FIFA 23 noch als gewöhnliches Item zu spielen war: Franck Ribery. Der Franzose verkündete erst im Oktober 2022 sein Karriereende und folgt prompt als Icon in FC 24. Zwölf Jahre lang kickte Ribery für den FC Bayern München, wurde neunmal Meister, sechsmal Pokalsieger und gewann 2013 den Henkelpott. Zusammen mit Arjen Robben stellte er das Flügel-Duo "Robbery". Allerdings belegt sein ikonisches Item den letzten Platz des Ensembles. Das Gesamtrating beträgt 88. Trotzdem sind bestimmte in der Meta liegende Werte nicht schlecht. Das Tempo (89), Schießen (85) und Dribbling (89) können sich durchaus sehen lassen.

Ebenfalls neu in FC 24: Sir Bobby Charlton und Zico. Von 1970 bis 2015 war Charlton alleiniger Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft, wurde dann von Wayne Rooney und dem heutigen Bayern-Stürmer Harry Kane abgelöst. Der mittlerweile 85-Jährige war zudem Teil der Weltmeister-Elf von 1966, die nach Verlängerung unter anderem durch das berüchtigte Wembley-Tor Deutschland im Finale mit 4:2 schlug. Keinen WM-Titel ergattern konnte Zico, der jedoch in seinem Heimatland für Flamengo Rio de Janeiro erfolgreich war.

svg

Die neuen Icons in der Übersicht. EA SPORTS