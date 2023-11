FC 24: Der nächste DFB-Gegner - Türkisches Top-Team in FUT

Bank: Irfan Can Kahveci - Fenerbahce Istanbul - 75 GES

Fünfmal hat Irfan Can Kahveci in der laufenden Spielzeit der SüperLig schon getroffen. Damit hat er großen Anteil an der Tabellenführung von Fenerbahce. Pass und Dribbling (je 78) sind die stärksten Grundwerte seines Golditems in FUT. kicker eSport/EA SPORTS