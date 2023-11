FC 24: Centurions-Team 2 - Bayerns Meistermacher und Ballon d'Or

Jamal Musiala - ZOM - FC Bayern München - 89 GES

Im vergangenen Mai hat Jamal Musiala den FC Bayern München ganz spät am letzten Spieltag zum deutschen Meister gemacht. 2023/24 verbuchte er bisher sieben Scorerpunkte in zwölf Pflichtspielen. Das Highlight seines ersten Spezialobjekts in FC 24 ist das fantastische Dribbling (93), das durch den PlayStyle + "Technik" ingame noch geschmeidiger wird. kicker eSport/EA SPORTS