FC 24: Camavinga wird zum dritten EM-Fehler in FUT

EA SPORTS hat sich einen weiteren EM-Schnitzer erlaubt. Eduardo Camavingas "Path to Glory"-Objekt wurde fehlerhaft veröffentlicht. Die Konsequenz des Entwicklers: Bevorteilte FUT-Spieler werden direkt doppelt belohnt.

Frankreich darf bei der EURO 2024 guten Gewissens als zumindest kurioser Halbfinalist angesehen werden. Keinen einzigen Treffer erzielten Les Bleus bisher aus dem Spiel heraus. Erst zwei Eigentore und ein Elfmeter stehen zu Buche, was den Minimalisten-Fußball von "General" Didier Deschamps endgültig auf die Spitze treibt.

Vier gewinnt: EA verschenkt PlayStyle+

Teil der so organisierten Formation, die es für die französische Herangehensweise benötigt, war im Viertelfinale gegen Portugal auch Eduardo Camavinga. Während der Mittelfeldspieler in Diensten Real Madrids auf dem Platz unspektakulär wie souverän seine Leistung brachte, sorgte sein kurz zuvor veröffentlichtes "Path to Glory"-Item in FC 24 für umso mehr Aufsehen.

Im Mittelpunkt der Aufregung stand die Anzahl der PlayStyles+, mit denen das neue FUT-Objekt veröffentlicht wurde. Vier der besonders starken Eigenschaften zierten die neue Karte direkt von Release an. Was zwischen zahlreichen anderen Items mit genauso vielen PlayStyles+ zunächst nach Absicht aussah, entpuppte sich bei einer genaueren Betrachtung der Karte als dritter EM-Schnitzer nach falschen Upgrades für Camavingas Kollegen und Akteure der englischen Nationalmannschaft.

Eigentlich sollten bei der Veröffentlichung laut Beschreibung nur Spieler über vier PlayStyles+ verfügen, deren Teams bereits drei EM-Spiele gewinnen konnten. Alle anderen Items würden den vierten PlayStyle+ erhalten, sobald das jeweilige Land die notwendige Bedingung erfüllt. Frankreich stand vor dem Viertelfinale gegen Portugal allerdings erst bei zwei Siegen (1:0 gegen Österreich und 1:0 gegen Belgien). Korrekterweise hätte Camavingas neuestes FUT-Item daher mit drei PlayStyles+ veröffentlicht werden müssen.

Kurz nach Anpfiff der Partie im Hamburger Volksparkstadion schien das auch EA SPORTS aufgefallen zu sein. Per X meldete sich der Entwickler zu Wort und hielt fest: "Das PTG-Item von Eduardo Camavinga wurde mit einer nicht angedachten Anzahl von PlayStyles+ veröffentlicht." Ändern würde der Entwickler daran aber nichts, das Objekt "wird bleiben, wie es ist".

Ein nachvollziehbarer Schritt. Schließlich wäre eine Korrektur aufgrund des Viertelfinal-Erfolgs denkbar einfach gewesen: Das fälschlicherweise bereits inkludierte Upgrade für drei Turniersiege hätte bestehen bleiben können. Die zudem fällige Aufwertung des Gesamtratings um einen Punkt aufgrund des Viertelfinalsiegs wäre losgelöst davon fällig geworden.

Fragwürdige Konsequenzen

Der Entwickler sah die Sache allerdings anders. Statt den logischen Upgrade-Pfad regulär weiterzuführen, kündigte der Post an, dass Camavingas Item "ein +1-Upgrade der Gesamtbewertung" erhalten werde, falls Frankreich die Partie gegen Portugal für sich entscheiden würde. Als Ersatz für den ausbleibenden zusätzlichen PlayStyle+.

Und tatsächlich: Als am Samstagmorgen die Verbesserungen der am Freitagabend aktiven Profis in Ultimate Team erschienen, machte Camavingas Objekt als einziges "PTG"-Item in Sachen Gesamtrating einen Sprung um zwei Punkte. Von ohnehin starken 96 Punkten ging es auf gar 98 Zähler.

Nicht nur durften sich die bevorteilten FUT-Spieler also zu früh über zu viele PlayStyles+ freuen. Sie erhielten dafür gleich noch den nächsten Vorteil, indem ihrem Item ein zusätzliches Upgrade der Gesamtwertung genehmigt wurde, das es nicht hätte geben dürfen. Ein durchaus diskutabler Umgang, der bei EA SPORTS allerdings die Norm ist.