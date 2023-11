FC 24: Bundesliga-POTM - Harry Kane gegen das Meta-Attribut

Harry Kane ist für die Wahl zum Bundesliga-POTM nominiert. Sportlich spricht wenig gegen den Bayern-Stürmer - hinsichtlich der Spezialkarte für FC 24 lassen Konkurrenz und Tempo-Nachteil zweifeln.

Schon für den September war Harry Kane im Voting zum besten Bundesliga-Spieler des Monats vertreten. Den Titel schnappte sich allerdings Serhou Guirassy. Nun haben sich die Vorzeichen gewendet: Der Stuttgarter musste die letzten beiden Ligapartien verletzungsbedingt passen, Kane ist in der Torjägerliste an ihm vorbeigezogen. 15 Treffer stehen nach zehn Spieltagen für den Engländer zu Buche. Allein vier davon erzielte er im Oktober - hinzu kommen zwei Assists.

Ginge es nur nach Scorerpunkten, wären Kane der POTM-Titel und die Spezialkarte in FC 24 bereits sicher. Mit den sechs direkten Torbeteiligungen des FCB-Angreifers kann die zu wählende Konkurrenz nicht mithalten. Am nächsten kommt dieser Ausbeute noch Teamkollege Leroy Sané (drei Tore, zwei Vorlagen). Kingsley Coman (drei Tore, eine Vorlage), Lois Openda (vier Tore), Jeremie Frimpong (zwei Tore, zwei Vorlagen) und Florian Wirtz (ein Tor, zwei Vorlagen) fallen weiter ab.

Vier FUT-Tempo-Maschinen im Voting

Da aber nicht nur die reinen Scorer-Werte über Sieg oder Niederlage entschieden, könnte Kane zittern müssen. Auch in FC 24 ist Tempo eines der wichtigsten, wenn nicht gar das wichtigste Meta-Attribut. Und hier hinkt der Bayern-Stürmer hinterher: Seine FUT-Goldkarte weist gerade mal 69 Punkte auf. Sein jüngstes Inform-Objekt - aus TOTW 7 - kommt immerhin auf 72 Zähler. Doch selbst mit diesem Tempo ist Kane der langsamste POTM-Nominierte im Kandidaten-Sextett.

Wirtz' Goldkarte (74) ist zwar nur geringfügig schneller, darüber hinaus werden die Unterschiede aber deutlich. Die Referenz-Items von Coman (90 in TOTW 4), Sané (91), Openda (94 in TOTW 6) und Frimpong (95 in TOTW 6) leben in FUT mitunter von ihrer Geschwindigkeit. Es wird entsprechend wohl davon abhängen, wie viele Ultimate-Team-Enthusiasten sich an der POTM-Wahl beteiligen. Und welche Gewichtung der Faktoren diese für ihre Stimmenvergabe vornehmen.