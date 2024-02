FC 24: Bjelica-Item sorgt für Probleme in FUT

Unions Trainer Nenad Bjelica sorgt dieses Mal in EA SPORTS FC 24 für Wirbel. Mit dem Manager-Item des Union-Trainers lassen sich aktuell keine Partien spielen.

Vor knapp drei Wochen sorgte Union-Trainer Nenad Bjelica für einen handfesten Eklat. Während der Nachholpartie zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Union Berlin fasste der Übungsleiter Leroy Sané ins Gesicht.

Aufgrund dieser Tätlichkeit wurde der Kroate nicht nur des Feldes verwiesen, sondern auch für drei Spiele gesperrt. Im Anschluss entbrannte die Diskussion, ob Bjelica aufgrund seines Fehlverhaltens und der späten Einsicht seines Vergehens überhaupt noch tragbar für den Verein sei. Dieser setzt vorerst weiterhin auf den erst zum Ende der Hinrunde verpflichteten Trainer.

Beim 1:0-Erfolg der Köpenicker gegen den VfL Wolfsburg am Wochenende kehrte Bjelica also erstmals wieder an die Seitenlinie zurück. In Football Ultimate Team (FUT) von EA SPORTS FC 24 darf der virtuelle Union-Trainer dagegen nicht auf die Bank. Sobald eine Partie zu starten versucht wird, erscheint die Meldung, dass man einen Manager auswählen soll. Einmal den Trainer ausgetauscht, lässt sich eine Begegnung schließlich starten.

Wohl keine Parallele zur Sperre in der Bundesliga

Von Seiten des Publishers EA SPORTS gibt es derzeit keine Reaktion auf den Bug. Dass der Fehler grundsätzlich mit der Sperre zu tun haben könnte, erscheint derweil als unwahrscheinlich. Schließlich ist diese abgelaufen und darüber hinaus haben gewisse Strafen - wie rote Karten - aus dem analogen Fußball keine Auswirkungen auf das Spiel. Ausnahmen bilden lediglich umfangreichere Sanktionen wie längerfristige Suspendierungen - beispielsweise bei Mason Greenwood oder Ivan Toney, der jüngst nach einer achtmonatigen Sperre wieder in FC 24 implementiert wurde.

Fraglich bleibt, ob das heute erschienene Title Update 9 für den Bug verantwortlich ist. Mit diesem machte EA SPORTS erneut eine Kehrtwende. Zunächst einen Fix bei Cutbacks angekündigt, wurde dieser wieder zurückgenommen. Laut dem Patch-Log, welches in Menü angezeigt wird, sei die KI-Verteidigung bei Cutback-Szenarien nun aber doch verbessert worden.