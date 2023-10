FC 24: "Basketball" oder "NFL" - der "schlimmste Glitch aller Zeiten"?

Der Trickster-Glitch macht FC 24 und die Weekend League derzeit für viele Fans fast unspielbar. Die Community wütet gegen EA SPORTS - teils aber auch gegen ihre eigenen Mitglieder. Warum?

Es ist die vielleicht fundamentalste Regel des Fußballs: Kein Feldspieler darf den Ball mit der Hand spielen.

FC 24 bricht derzeit virtuell mit dieser Grundlage. In der Simulation ist jüngst ein Glitch aufgetaucht, der das Spielgerät an die Wade eines digitalen Profis klebt - oder gar an dessen Hand. Verantwortlich dafür sind der PlayStyle "Trickster+" und der Skill-Move "Catch a Spin". Ersterer ist Voraussetzung zur Ausführung des Zweiteren. Wird dieser im passenden Moment abgebrochen, heftet sich der Ball an Wade oder Hand.

In der Folge kann die jeweilige Spielfigur nicht mehr davon getrennt werden. Faire Tacklings oder Grätschen helfen nicht, auch Fouls sind wirkungslos. Die Fans müssen ohnmächtig dabei zusehen, wie der Kontrahent den angeklebten Ball transportiert, wohin auch immer er will - zum Beispiel ins gegnerische Tor. Eine Option, die viele FC-24-Spieler derzeit wählen, wie zahlreiche Videos in den sozialen Medien aufzeigen.

Ex-eNationalcoach hinterfragt EA-Priorisierung

EA SPORTS ermittelt nach eigener Aussage zwar, hat den Glitch aber noch nicht behoben. Das bedeutet auch: Er ist aktuell Teil der Weekend League, die somit für Teile der FUT-Community fast unspielbar wird. "Ich werde noch meinen Bildschirm zerstören", kommentiert FUTBIN auf X (vormals Twitter) bezüglich des Fehlers. "Ist das der schlimmste Glitch aller Zeiten?", fragt der Account 'OZiLLA' seine fast 20.000 Follower.

Der deutsche Ex-eNationalcoach Matthias 'STYLO' Hietsch stellt derweil die Priorisierung des Entwicklers infrage: "Ein Schelm, wer meint, dass es schon längst gepatcht worden wäre, wenn es hier um einen FC-Points-Glitch gehen würde." Besonders die Version des Glitches, bei der der Ball an der Hand kleben bleibt, nutzen diverse Content Creator schon als Nährboden für scherzhafte Vergleiche mit anderen Sportarten.

Ich gucke in Weekend-League-Streams rein und mindestens jeder zweite Gegner versucht, den Bug auszunutzen. Das ist ja geisteskrank. Fabienne 'FabienneXIII' Morlok, eSportlerin

Scott Bird berichtet von "Basketball in FC 24". 'Fut Sheriff' schreibt: "Der NFL-Modus ist jetzt in FC 24 verfügbar." Der überwiegende Part der Community ist jedoch verärgert. "Ich gucke in Weekend-League-Streams rein und mindestens jeder zweite Gegner versucht, den Bug auszunutzen. Das ist ja geisteskrank", meint eSportlerin Fabienne 'FabienneXIII' Morlok. Ihre Kritik geht aber nicht nur an EA SPORTS.

"Ich hoffe echt, dass EA die Leute für eine bestimmte Zeit wegbannt", legt die FOKUS-Spielerin nach. In dieselbe Kerbe schlägt auch der Nutzer 'FUTZone': "Die Spieler, die diesen Glitch benutzen, müssen gebannt werden." Zudem richtet er sich direkt an den Entwickler: "Ich bin überrascht, dass ihr noch keinen Notfall-Patch veröffentlicht habt. Viele Leute werden deswegen aufhören, das Spiel zu spielen."