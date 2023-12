FC 24: Alles neu für 2024? So ändert ihr den Vereinsnamen in FUT

Ihr wollt in Football Ultimate Team (FUT) von EA SPORTS FC 24 zum Start ins neue Jahr euren Vereinsnamen ändern? Wir erklären euch, wie das geht.

"Haaland FC" oder "La Vida Loddar": So benennt ihr euren Verein in FUT um. EA SPORTS

Mit EA SPORTS FC 24 hatte EA SPORTS im Herbst eine neue Ära eingeläutet. Es ist der erste Teil der Reihe ohne Lizenz- und Namensgeber FIFA. Der Weltverband und der Publisher hatten die Trennung bereits im vergangenen Jahr verkündet. Auch in FC 24 an Bord ist natürlich der Spielmodus Ultimate Team - mit diversen Neuerungen. Zum Beispiel erstmalig Frauen-Karten oder den Evolutions.

Mit diesem Aufbruch in die neue Zeitrechnung des Spiels möchte der eine oder andere eventuell noch den Namen seiner FUT-Elf ändern. Oder soll in 2024 alles anders werden - inklusive der Klubbezeichnung? Die gute Nachricht: Anders als in den Jahren vor 2022 kann das mehrmals getan werden. Bis zu FIFA 23 war es lediglich ein einziges Mal erlaubt, die Bezeichnung des Teams zu ändern.

Wenige Klicks für das Ziel

Wollt ihr in FC 24 eurem Verein also einen neuen Namen verpassen, geht ihr wie folgt vor. Im Menü des Modus angekommen, navigiert ihr mittels der oberen rechten Schultertaste zu den Einstellungen und bestätigt mit "X" oder "A". Dort seht ihr bereits den Reiter "Verein umbenennen", wohin ihr erneut mit der oberen Schultertaste springt. Anschließend einmal mit "X" auf der PlayStation oder "A" auf der Xbox bestätigt, könnt ihr sowohl den ganzen Namen als auch das Kürzel ändern.

Wie angesprochen gibt es keine Begrenzung mehr. Das heißt, die Aktion kann beliebig oft ausgeführt werden. Einmalig bekommt ihr sogar eine Belohnung dafür. In den Zielen, die ihr am besten über den Shortcut via linke untere Schultertaste aufruft, findet ihr den Bereich "Grundlagen", in dem es ein Aufgabenpaket mit der Überschrift "Vereinsänderungen" gibt. Den neuen Namen also eingetippt und abgeschickt, könnt ihr euch ein untauschbares Bronze-Pack abholen. Das klingt zwar nach keiner besonders starken Belohnung, eventuell zieht ihr aber einen Spieler, den ihr über die Evolutions weiter verbessern könnt.