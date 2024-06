FC 24: Alle "Make your Mark"-Upgrades auf einen Blick

Mit den "Make your Mark"-Karten knüpft EA SPORTS Upgrades an die EM-Leistungen von Einzelspielern. Wir behalten den Stand der Dinge für euch im Blick!

Die Europameisterschaft ist in vollem Gange und natürlich auch das bestimmende Thema in FC 24. Am 6. Juni erschien der offizielle Spielmodus zu deutschen Heim-EM, die in Ultimate Team gleich mit zwei Live-Promos bedacht wurde. Während die "Path to Glory"-Items sich anhand des Abschneidens der jeweiligen Nation verbessern, entscheiden bei den "Make your Mark"-Objekten die Einzelleistungen der Spieler über Upgrades. Hier erfahrt ihr, wie es um diese Akteure und ihre Verbesserungen steht, wer welche Upgrades bereits sicher hat und welche Karten keine Aufwertungen mehr erhalten können.

Wie funktionieren die "Make your Mark"-Karten in FC 24?

Die Upgrades der "Make your Mark"-Items lassen sich wie folgt erzielen:

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen

2. Zwei Scorerpunkte sammeln (Angreifer/Mittelfeldspieler) / Zwei Spiele ohne Gegentor (Verteidiger/Torhüter)

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen

Drei Upgrades werden maximal vergeben. EA SPORTS

Feiert ein Nationalspieler sein Turnierdebüt und kommt einmal zum Einsatz, erhält seine Karte einen besonderen Chemie-Boost. Dieser sorgt dafür, dass das Item immer alle drei maximal möglichen Chemiepunkte erhält. Für zwei Scorerpunkte oder Weiße Westen gibt es eine Aufwertung des Kartenratings von einem Punkt. Sammelt ein Profi fünf Endrunden-Einsätze, erhöht sich seine Gesamtwertung um einen weiteren Zähler.

Gruppe A

Maximilian Mittelstädt

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Spiele ohne Gegentor - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Pascal Groß

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Scott McTominay

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Noah Okafor

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Offen

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Gruppe B

Nico Williams

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Robin Le Normand

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Spiele ohne Gegentor - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Federico Dimarco

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Spiele ohne Gegentor - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Borna Sosa

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Offen

2. Zwei Spiele ohne Gegentor - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Gruppe C

Cole Palmer

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Offen

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Ivan Toney

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Offen

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Benjamin Sesko

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Alexander Bah

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Spiele ohne Gegentor - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Ivan Ilic

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Gruppe D

Virgil van Dijk

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Spiele ohne Gegentor - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Xavi Simons

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Randal Kolo Muani

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Aurelien Tchouameni

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Offen

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Jakub Kiwior

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Spiele ohne Gegentor - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Gruppe E

Arthur Theate

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Offen

2. Zwei Spiele ohne Gegentor - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Mykhaylo Mudryk

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Radu Dragusin

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Spiele ohne Gegentor - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Robert Bozenik

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Erledigt

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Gruppe F

Rafael Leao

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Offen

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Arda Güler

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Offen

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen

Georges Mikautadze

kicker eSport/EA SPORTS

1. In einem Spiel der EM zum Einsatz kommen - Offen

2. Zwei Scorerpunkte sammeln - Offen

3. In fünf Spielen der EM zum Einsatz kommen - Offen