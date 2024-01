FC 24: Alle Infos zum Team of the Year

Die prestigeträchtigste FUT-Promo der bisherigen Saison ist eröffnet: Die Nominierten für das Team of the Year (TOTY) sind bekannt. Wann startet das Voting? Wann erscheinen die Karten in FC 24?

Ein Overall-Rating von 96 genügt dem Winter-Wildcards-Objekt von Pelé derzeit, um die bestbewertete Karte in FUT 24 zu sein. Das wird sich schon bald ändern: Das TOTY hält noch im Januar Einzug. Die besten Spieler des vergangenen Kalenderjahres werden mit herausragenden Spezialitems geehrt - zudem der traditionelle 12. Mann. Doch wie sieht der Zeitplan des Team of the Year aus?

Wann kommt das TOTY in FC 24?

Auch für FC 24 überlässt EA SPORTS die Auswahl der Spieler der Community. Dazu erstellte der Entwickler einen Kandidaten-Pool aus 85 Spielern - 14 von ihnen aus der Bundesliga. Das Voting beginnt am 8. Januar, die Nominierten sind seit Sonntag offiziell verkündet.

Für eine Prognose zu 2024 ist wohl der Release-Termin des letzten TOTY interessanter. Dieses wurde am 20. Januar in die Fußball-Simulation entlassen. Dabei handelte es sich um einen Freitag, wovon auch für FC 24 auszugehen ist. Der Favorit für die Veröffentlichung der Karten ist daher der 19. Januar.

Wie funktioniert das TOTY-Voting?

Die 85 zur Wahl stehenden Spieler werden für FC 24 wieder in die Positionen Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm unterteilt. Ein 4-3-3 als Formation ist vorgegeben, in dessen Rahmen die abstimmenden Fans ihre Favoriten verteilen dürfen.

Zu diesem Zweck hat der Entwickler erneut eine Unterseite erstellt, über die alles abzuhandeln ist. Per Drag-and-Drop werden die Mini-Karten der entsprechenden Profis an die passende Stelle gezogen. Abgestimmt wird ab Montag hier.

Was bringt das TOTY sonst noch?

Wie jede andere Promo beinhaltet das Team of the Year traditionell nicht nur Spezialkarten für die FUT-Packs. Sondern auch Objekte, die via Squad Building Challenge (SBC) oder Aufgaben erhältlich sind. Abgebildet sind darauf in der Regel Spieler, die es knapp nicht ins TOTY geschafft haben - die "Honourable Mentions".

Möglich wäre ebenso die Integration eines Systems, das den Tausch von Tokens gegen Spezialitems oder sonstige Rewards vorsieht. EA SPORTS hatte ein solches jüngst erst für die Winter-Wildcards-Promo verwendet, es könnte zur neuerlichen Umsetzung kommen.

Erstmals auch ein Frauen-TOTY

Erstmals in der FUT-Geschichte lässt EA SPORTS auch ein Team of the Year der Frauen wählen. Das bedeutet wohl 24 statt der üblichen zwölf Spezialkarten - für die Damen gibt es einen Pool aus 61 Kandidatinnen. Die Profispielerinnen sind mit FC 24 erstmals in Ultimate Team aufgenommen worden.

Die Nominierten - Überraschungen und Ausfälle

Die Bekanntgabe aller TOTY-Nominierten löst wie üblich Diskussionen innerhalb der FUT-Community aus. Manche Spieler haben den Sprung ins Voting eher überraschend geschafft, einige große Namen mit großen Titeln fehlen wiederum.

Überraschungen im TOTY-Voting

Diese Stars sind nicht nominiert