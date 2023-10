FC 24: 3vs3 in Squad Battles? Nächster absurder Glitch

FC 24 hat seinen nächsten absurden Glitch: In Squad Battles von FUT ist es derzeit möglich, im 3vs3 zu spielen. Als Sprungbrett hierfür dient VOLTA - die ersten Spieler nutzen den Fehler bereits zu ihrem Vorteil.

Es kehrt keine Ruhe ein in FC 24: Am frühen Dienstagnachmittag kamen in den sozialen Medien erste Berichte zu einem weiteren absurden Glitch auf. Screenshots und Videos mehrten sich, in denen Squad-Battles-Partien im 3vs3 zu sehen waren. Doch wie kommt dieser Fehler zustande?

Der Schlüssel ist VOLTA: Wird im Anstoßmodus ein Match mit drei Spielfiguren gestartet und abgebrochen, muss anschließend direkt in Squad Battles gewechselt werden. Das 3vs3-Format scheint dorthin einfach übernommen zu werden - anstelle des vorgesehenen 11vs11.

Dank der stark limitierten Anzahl an virtuellen Spielern auf viel zu großem Feld fällt es den meisten Fans offenbar deutlich leichter, Tore zu erzielen. Selbst auf der höchsten Schwierigkeitsstufe "Ultimativ", die wegen der mehr zu sammelnden Punkte umso attraktiver wird.

Fix, Bann oder Stille? Wie reagiert EA?

EA SPORTS hat sich zu dem neuen Fauxpas in FC 24 noch nicht offiziell gemeldet. Einige Nutzer teilen auf X (vormals Twitter) bereits Befürchtungen, der Entwickler könnte wegen der Ausnutzung des Glitchs Banne aussprechen. Diese Maßnahme scheint allerdings eher unwahrscheinlich.

Kuriose Szenerie in Squad Battles - nur sechs Spieler auf virtuellem Rasen. X/Infinity FC

Schließlich ist es das gute Recht der Spieler, aus VOLTA in Squad Battles zu wechseln. Es wird nahezu unmöglich für EA SPORTS, die Beweggründe dafür in allen Einzelfällen nachzuvollziehen. Der Behebung des grotesken Missgeschicks dürfte sich der Publisher dennoch zeitnah widmen.

Bislang galt der Fehler bezüglich der Goldkarte von Ada Hegeberg als wohl kuriosester Bug in FC 24 - Matches mit der Norwegerin im Kader konnten schlicht nicht gestartet werden. Diesen unrühmlichen Titel könnte der neueste Aussetzer in FUT allerdings übernehmen.