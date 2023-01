Favoritin mit Fragezeichen: Das Damenfeld der Australian Open im Check

Iga Swiatek geht als klare Favoritin in die Australian Open. Dahinter lauern viele Spielerinnen, die sich etwas erhoffen. Das Damenfeld des "Happy Slam" im Check.

In den vergangenen zwei Dekaden hat Serena Williams das Damentennis beinahe nach Belieben dominiert. In den letzten Jahren ihrer Karriere ließ diese Dominanz allerdings nach - und im vergangenen Jahr hat die 23-malige Grand-Slam-Siegerin nun ihre Karriere beendet. Und da zuvor auch Ash Barty 2022 völlig überraschend aufgehört hatte, tat sich bei den Damen auf einmal eine Lücke auf. Wer sollte die neue Nummer 1 werden?

Mittlerweile gibt es auf diese Frage eine eindeutige Antwort: Iga Swiatek. Die Polin führt die Weltrangliste mit großem Abstand an, hat mehr als doppelt so viele Punkte wie die Zweite Ons Jabeur (Tunesien). Die erst 21-Jährige hat ein fantastisches letztes Jahr gespielt, holte bei den French und US Open ihre Grand-Slam-Titel zwei und drei. Dazu hat sie 2022 in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rom und San Diego gewonnen.

In Summe holte Swiatek schon elf Titel auf der WTA-Tour und hat knapp über 15 Millionen Euro an Preisgeld eingespielt - und das alles mit gerade einmal 21 Jahren. Die Favoritin auf den Titel in Australien ist also klar, zu stark war das vergangene Jahr der Polin. Allerdings steht ein kleines Fragezeichen hinter ihrer aktuellen Form, denn zuletzt plagten sie Schulterprobleme, weswegen sie nicht am Turnier von Adelaide teilnehmen konnte.

Pegula reist mit guter Form an

Zudem musste sie zuletzt eine klare 2:6, 2:6-Niederlage gegen Jessica Pegula hinnehmen und vergoss danach bittere Tränen. Bietet sich dadurch vielleicht die Chance für die Konkurrenz? Darüber kann man nur spekulieren.

Fakt ist aber, jene Pegula ist eine der Spielerinnen, die man für das Turnier in Melbourne auf dem Zettel haben muss. Die Tochter von US-Milliardär Terrence Pegula, dem unter anderem die Buffalo Bills (NFL) und die Buffalo Sabres (NHL) gehören, hat mit den USA jüngst den neu geschaffenen United Cup gewonnen und reist daher mit Rückenwind zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Bei den Buchmachern wird Pegula zusammen mit Caroline Garcia aus Frankreich an dritter Position geführt. Knapp davor, aber schon klar hinter Swiatek, rangiert Aryna Sabalenka. Die Belarussin ist die Nummer fünf der Welt, ihr druckvolles Spiel kommt auf dem Hartplatz in Australien gut zur Geltung. Im erweiterten Favoritenfeld sind zudem die erst 18-jährige Coco Gauff (WTA-Platz 7) und natürlich auch Jabeur (WTA-Platz 2) zu nennen.

Dahinter gesellen sich natürlich viele Spielerinnen, die Überraschungspotenzial haben. Denn wie die Damenturniere der letzten Jahre gezeigt haben, ist so eine Überraschung immer mal wieder möglich, wie zum Beispiel Elena Rybakina, die im vergangenen Jahr Wimbledon gewann. Klar ist auf jeden Fall, es wird eine neue Titelträgerin geben, denn Barty, die 2022 gewann, ist nicht mehr dabei.

Was ist mit den deutschen Spielerinnen?

Bleibt noch die Frage nach den deutschen Spielerinnen. Mit Angelique Kerber, die ihr erstes Kind erwartet, ist die beste Spielerin nicht dabei. Laura Siegemund, Jule Niemeier, Tamara Korpatsch, Tatjana Maria sowie Eva Lys, die es über die Qualifikation ins Hauptfeld geschafft hat, werden allerdings versuchen, für den ein oder anderen Achtungserfolg zu sorgen.

Niemeier, an Position 68 geführt und damit beste deutsche Spielerin, hat dabei mit Swiatek das schwerste aller Lose erwischt. Dass sie mit Swiatek durchaus mithalten kann, hat Niemeier bei den US Open gezeigt, als sie der Polin im Achtelfinale in drei Sätzen unterlag.