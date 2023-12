Favoritensiege und Überraschungen zum Jahresabschluss

7:52Während am Freitag das Spitzenquartett aus Magdeburg, Berlin, Flensburg und Melsungen Siege einfuhr, verabschiedete sich die Handball Bundesliga am Samstag mit weiteren Überraschungen aus dem Jahr 2023: Der TVB Stuttgart rang die Rhein-Neckar Löwen nieder, Eisenach rang Erlangen nieder, Lemgo teilte sich mit dem HSV die Punkte und die HSG Wetzlar feierte mit einem Auswärtserfolg den dritten Sieg in Serie.