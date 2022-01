Favoriten Wade und Anderson ziehen ins Halbfinale ein

Die Darts-WM biegt in die entscheidende Phase ein und die Favoriten wurden ihrer Rolle in der Nachmittagsession am Neujahrstag gerecht: Sowohl der zweimalige Weltmeister Gary Anderson als auch Topspieler James Wade zogen in die Runde der letzten vier ein.

Der zweimalige Darts-Weltmeister Gary Anderson steht im WM-Halbfinale. Getty Images