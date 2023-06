Favoriten, Disziplinen, TV: Das ist der CHIO in Aachen

Das "Weltfest des Pferdesports". Wie jedes Jahr wird der traditionsreiche CHIO in der Aachener Soers ausgetragen. Fragen und Antworten auf einen Blick.

Die erste Ausgabe des prestigeträchtigen Turniers fand im Jahr 1924 statt. Der CHIO gilt in diesem Jahr als wichtige Vorbereitung auf die Europameisterschaften in Dressur (Riesenbeck), Springen (Mailand) und Vielseitigkeit (Le Pin au Haras). Die Eröffnungsfeier steigt am Dienstag (20 Uhr). Am Sonntag (ab 17.40 Uhr) werden die teilnehmenden Nationen feierlich verabschiedet.

Welche Disziplinen werden in welchem Umfang ausgetragen?

Das Hauptaugenmerk liegt auf Dressur, Springen und Vielseitigkeit, die nicht-olympischen Disziplinen Voltigieren und Fahren sind ebenfalls Teil des Programms. In der Dressur ist das Highlight die Fünf-Sterne-Tour, in deren Rahmen der Nationenpreis ausgetragen wird. Bei den Springreitern gibt es eine Vielzahl an Wettbewerben, allen voran der Nationenpreis unter Flutlicht. Der Große Preis von Aachen ist Abschluss und Höhepunkt des Turniers. In der Vielseitigkeit wird nur ein Wettbewerb ausgetragen, in dem Einzel- und Nationenwertung ermittelt werden.

Welche Deutschen sind dabei?

Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl kehrt zurück, sie verpasste die letztjährige Ausgabe wegen ihrer Schwangerschaft. Mit ihr treten Isabell Werth, Ingrid Klimke und Frederic Wandres im Nationenpreis an. Im Springreiten sind aus deutscher Sicht ebenfalls große Namen dabei: Gerrit Nieberg verteidigt seinen Titel im Großen Preis von Aachen und will zudem gemeinsam mit dem deutschen Meister Marcus Ehning, Mario Stevens, Hans-Dieter Dreher und Jana Wargers nach 2022 erneut die Nationenwertung gewinnen. In der Einzelkonkurrenz reiten auch die ehemalige Weltmeisterin Simone Blum und der viermalige Olympiasieger Ludger Beerbaum. In der Vielseitigkeit sind der dreimalige Olympiasieger Michael Jung und die dreimalige Weltmeisterin Sandra Auffahrt dabei.

Wer ist die internationale Konkurrenz?

In der Dressur geht der Blick vor allem nach Großbritannien. Die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin ist mit Imhotep dabei, Doppel-Weltmeisterin Lottie Fry ist ebenfalls am Start, ihr WM-Pferd Glamourdale reitet sie allerdings nicht. Aus den Top Ten der Springreiter-Weltrangliste sind US-Star McLain Ward, Martin Fuchs (Schweiz) und Simon Delestre (Frankreich) gemeldet, Weltmeister Henrik von Eckermann ist in Aachen nicht dabei.

Wer sind die Favoriten?

An der Weltranglistenersten von Bredow-Werndl wird in der Dressur kein Weg vorbeiführen. Die deutsche Dressurmannschaft ist nach dem unglücklichen zweiten Platz wegen der Disqualifikation von Werth im vergangenen Jahr wieder Favorit auf den Sieg im Nationenpreis. Die Springreiter wollen die Titelverteidigung in der Länderwertung, dies sei "immer das Ziel", sagte Bundestrainer Otto Becker dem SID, es sei jedoch "beim Springen immer sehr eng und nah zusammen", die Tagesform werde entscheiden. In der Vielseitigkeit will Auffarth in Abwesenheit von Olympiasiegerin Julia Krajewski ihren Sieg aus dem Vorjahr wiederholen, auch Jung konnte die Einzelkonkurrenz schon zweimal gewinnen.

Wie hoch ist der Stellenwert des CHIO?

Sehr hoch. Neben dem großen Prestige des Turniers ist es Jahr für Jahr eine wichtige Bühne, auf dem Weg zu den anstehenden Großereignissen. 2023 sind das die EM-Turniere, und am Horizont taucht bereits Olympia 2024 in Paris auf.

Wird der CHIO im TV übertragen?

Der WDR überträgt ab Dienstag täglich mindestens eine Veranstaltung in allen großen Disziplinen, angefangen mit der Eröffnungsfeier. Unter anderem laufen der Preis von Europa (Mittwoch) und der Nationenpreis (Donnerstag) im Springreiten zur Primetime. Am Sonntag steigt auch das ZDF in die Berichterstattung ein, dort wird ab 13.55 Uhr der Große Preis übertragen.