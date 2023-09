Favorit nach Transfercoup: Der FC Bayern im Check

Der FC Bayern startet als Meister in die Saison 2023/24. Die Münchnerinnen haben aber nicht nur den nationalen Titel im Blick, auch europäisch soll es dieses Mal laufen. Zwei neue Spielerinnen aus Chelsea machen dabei Hoffnung.

Wie lief die vergangene Saison?

Fünf Punkte betrug der Rückstand des FC Bayern nach der Hinrunde auf Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Große Chancen auf die Meisterschaft dürften sich die Bayern damals nicht mehr ausgerechnet haben. Aber in der Rückserie strauchelte der VfL - und die Bayern bewiesen unter dem neuen Trainer Alexander Straus Konstanz. Am Ende der Saison hatte der FCB zwei Punkte Vorsprung vor dem großen Konkurrenten aus Niedersachsen, der allerdings im DFB-Pokal-Halbfinale mit 5:0 in München deutlich die Oberhand behielt. In der Champions-League scheiterten die Bayern im Viertelfinale am FC Arsenal.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Die Bayern landeten den großen Coup: Der Transfer der Schwedin Magdalena Eriksson und der Dänin Pernille Harder vom FC Chelsea nach München überstrahlt in diesem Jahr alles. "Wir haben immer gesagt, dass wir uns Stück für Stück weiterentwickeln müssen. Und es braucht irgendwann auch mal diesen Schritt, damit wir uns auch sportlich mehr entwickeln können", erklärt Bayerns Abteilungsleiterin Frauenfußball, Bianca Rech.

Der Abgang der Japanerin Saki Kumagai zur AS Rom soll durch Eriksson mindestens kompensiert werden. Mit Katharina Naschenweng von der TSG Hoffenheim hat sich der Meister schon frühzeitig defensiv verstärkt. Die Österreicherin ist nun ein starker Ersatz für die verletzte Carolin Simon (Kreuzbandriss) auf der linken Abwehrseite.

Auf wen kommt es besonders an?

Klar: Harder und Eriksson sind die neuen Säulen in München. Mit der Verpflichtung des skandinavischen Duos gehen die Bayern auch wirtschaftlich den nächsten Schritt. Beide sollen die Bayern dahin führen, wo es noch hakt: in die europäische Spitze. Ein Champions-League-Titel war dem Deutschen Meister noch nicht vergönnt.

Aber auch die deutschen Nationalspielerinnen Lina Magull und Sydney Lohmann (im Mittelfeld) sowie Lea Schüller und Klara Bühl (in der Offensive) sind sehr wichtige Stützen der Münchnerinnen. Außerdem kehrt Rechtsverteidigerin Giulia Gwinn nach langer Pause wegen eines Kreuzbandrisses zurück.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Mit dem Saison-Auftakt beim SC Freiburg (15. September, 18.15 Uhr, A) und den folgenden Spielen gegen den 1. FC Köln (2. Oktober, H) und bei der SGS Essen (8. Oktober, A) warten zunächst lösbare Aufgaben auf die Münchnerinnen. Der erste richtige Härtetest wartet am 4. Spieltag (14. Oktober) mit dem Gastspiel bei Eintracht Frankfurt.

Die kicker-Prognose

Die Bayern gehen als Meisterschaftsfavorit in die neue Saison. Der Kader ist qualitativ und quantitativ besser aufgestellt. Nur der VfL Wolfsburg hat einen ähnlich gut besetzten Kader. Die Meisterschaft wird - wie immer in den vergangenen Jahren - zwischen diesen beiden Klubs entschieden.