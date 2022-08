Favorit Medvedev setzt sich durch - Auch Tsitsipas ist in Cincinnati weiter

Beim Kampf um den Einzug ins Viertelfinale schlug der US-Amerikaner Taylor Fritz in Cincinnati den Russen Andrey Rublev. Der an 1 gesetzte Daniil Medvedev folgte in die nächste Runde ebenso wie Stefanos Tsitsipas.

Der Weltranglistenerste Daniil Medvedev hat sich beim ATP-Turnier in Cincinnati für das Viertelfinale qualifiziert. Im Achtelfinale schlug der 26-Jährige den Kanadier Denis Shapovalov in zwei Sätzen mit 7:5, 7:5. Der Russe trifft in der nächsten Runde auf den US-Amerikaner Taylor Fritz, der Medvedevs Landsmann Andrey Rublev in einem umkämpften Match 6:7 (4:7), 6:2, 7:5 bezwang.

Zuletzt war Medvedev in Montreal vor gut einer Woche bereits in der zweiten Runde am Australier Nick Kyrgios gescheitert. Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte der US-Open-Champion aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York (ab 29. August) zählt der Titelverteidiger aber wieder zu den Favoriten.

Swiatek ist raus

Zweite Enttäuschung in Folge für Topfavoritin Iga Swiatek: Die Polin ist beim WTA-Turnier in Cincinnati bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Sie verlor in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6 gegen die US-Amerikanerin Madison Keys klar. Nach dem Viertelfinal-Aus in Toronto vor einer Woche ist es der nächste Rückschlag für die Topfavoritin der US Open.